«Академия Петрова» из Красногорска выиграла Кубок Виктора Шалимова по хоккею
Команда из Красногорска завоевала Кубок Виктора Шалимова по хоккею. Турнир завершился на «Арене Мытищи» имени прославленного хоккеиста, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В соревнованиях участвовали команды юношей 2016 года рождения из ведущих хоккейных спортивных школ Московской области.
Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова собрал команды из Мытищ, Воскресенска, Электростали, Подольска, Красногорска и Домодедова. Накануне старта Виктор Иванович отпраздновал 75-летний юбилей. Под своды мытищинского ледового дворца в дни турнира подняли игровой свитер с номером 23, под которым провёл всю свою выдающуюся карьеру легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР.
«Вы все большие молодцы. Большое спасибо тренерам и родителям, которые вкладывают в детей все силы и душу! В спорте побеждает одна команда, но проигравших здесь нет, потому что есть будущее. Желаю всем удачи и новых достижений», – обратился к юным хоккеистам на церемонии закрытия турнира Шалимов.Золото по итогам соревнований досталось «Академии Петрова» из Красногорска. «Академия Фетисова» из Домодедова – на втором месте. Бронзу завоевал «Кристалл-Восток» из Электростали.