«Академия Петрова» из Красногорска выиграла Кубок Виктора Шалимова по хоккею

24 апреля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Команда из Красногорска завоевала Кубок Виктора Шалимова по хоккею. Турнир завершился на «Арене Мытищи» имени прославленного хоккеиста, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В соревнованиях участвовали команды юношей 2016 года рождения из ведущих хоккейных спортивных школ Московской области.



Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова собрал команды из Мытищ, Воскресенска, Электростали, Подольска, Красногорска и Домодедова. Накануне старта Виктор Иванович отпраздновал 75-летний юбилей. Под своды мытищинского ледового дворца в дни турнира подняли игровой свитер с номером 23, под которым провёл всю свою выдающуюся карьеру легендарный игрок московского «Спартака» и сборной СССР.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи



«Вы все большие молодцы. Большое спасибо тренерам и родителям, которые вкладывают в детей все силы и душу! В спорте побеждает одна команда, но проигравших здесь нет, потому что есть будущее. Желаю всем удачи и новых достижений», – обратился к юным хоккеистам на церемонии закрытия турнира Шалимов.