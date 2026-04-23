В Апрелевке начала работу хоккейная Академия Алексея Касатонова

23 апреля 2026, 21:34

Алексей Касатонов (в центре)

В Наро-Фоминском городском округе торжественно открыли хоккейную Академию двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и СССР Алексея Касатонова. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Академия начала работу на базе ледовой арены, которая носит имя Касатонова и находится в Апрелевке.

«Осенью мы с Алексеем Викторовичем, губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым, собственниками арены и главой округа Романом Шамнэ обсуждали создание академии. Прошло полгода, и сегодня это событие свершилось. Хочу пожелать воспитанникам удачи в спорте и в учёбе, чтобы они двигались только вперёд, были достойными людьми нашей страны. Отдельное спасибо – легендам хоккея, которые сегодня приехали поддержать нас», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

«Для меня это день, который останется в памяти. Академия – это и гордость, и обязанность дать ей импульс, ещё более высокий статус. И, конечно, это праздник для Московской области. Огромное спасибо губернатору Андрею Воробьёву, который понимает значение физической культуры и спорта, уделяет этому большое внимание. Сегодня настоящий праздник хоккея», – сказал Касатонов.