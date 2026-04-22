Юбилейный Кубок главы Раменского по хоккею пройдёт на Ледовой арене им. Лутченко
На Ледовой арене имени Владимира Лутченко в Раменском 25 и 26 апреля состоится Х традиционный Кубок главы Раменского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этом году бороться за главный трофей будут восемь команд.
«Это событие ежегодно подтверждает, что наш край славится не только футбольными и бадминтонными достижениями, но и сильным хоккейным сообществом. Современный ледовый комплекс, входящий в структуру СК «Борисоглебский», в своё время стал долгожданным объектом для сотен игроков, начинавших путь на дворовых коробках. Сегодня наличие профессиональной ледовой арены позволяет проводить соревнования высокого уровня круглый год», – сказали в администрации.
Там пригласили болельщиков поддержать команды в ледовых баталиях. Вход на трибуны будет свободным.
Место проведения турнира: город Раменское, ул. Махова, д. 18/2 (Ледовая арена им. В. Лутченко).