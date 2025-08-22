Активных волонтёров Дубны наградили поездкой в пейнтбольный клуб

22 августа 2025, 20:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Более 30 старшеклассников из числа самых активных участников волонтёрского сообщества в Дубне получили в благодарность от главы городского округа поездку в пейнтбольный клуб на игру. Им также вручили благодарственные письма за помощь в организации и проведении мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.







«При участии наших волонтёров в Дубне ежегодно проходит около 300 мероприятий разного масштаба – от всероссийских соревнований до празднования Дня рождения города. Они раздают мороженое детям, помогают семьям участников СВО, убирают мусор на берегах Волги, пакуют и грузят в машины коробки с гуманитарной помощью», – рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.