Активных волонтёров Дубны наградили поездкой в пейнтбольный клуб
Более 30 старшеклассников из числа самых активных участников волонтёрского сообщества в Дубне получили в благодарность от главы городского округа поездку в пейнтбольный клуб на игру. Им также вручили благодарственные письма за помощь в организации и проведении мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«При участии наших волонтёров в Дубне ежегодно проходит около 300 мероприятий разного масштаба – от всероссийских соревнований до празднования Дня рождения города. Они раздают мороженое детям, помогают семьям участников СВО, убирают мусор на берегах Волги, пакуют и грузят в машины коробки с гуманитарной помощью», – рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.Всего в Дубне – более 500 волонтёров. Среди них много школьников и студентов, немало и взрослых горожан.
Особых наград главы Дубны удостоились школьники из объединения «Волонтёры Подмосковья». Всей командой они выехали за город и провели время за игрой в пейнтбол.