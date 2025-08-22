В Дубне впервые отработали алгоритм действий при крупном ДТП
Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне прошли межведомственные учения по отработке действий при высокоэнергетической травме. Участниками стали сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи и спецслужб, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Согласно легенде, автобус врезался в грузовик и задел легковушку. В результате 24 человека получили травмы разной степени тяжести. Дубненские пожарные и спасатели появились на месте через считанные минуты после звонка в службу спасения. Они потушили огонь, вскрыли заблокированные двери автобуса и начали эвакуировать людей», – рассказали в пресс-службе.В учениях были задействованы 10 бригад скорой помощи из четырёх городов – Дубны, Лобни, Сергиева Посада и Дмитрова.
«По оценкам специалистов, учения прошли успешно. Уложились в так называемый «золотой час». За 55 минут все пострадавшие были эвакуированы с места ДТП», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.Особое внимание уделяли сортировке пострадавших. После осмотра каждому крепили на руку браслет определённого цвета, в зависимости от тяжести травм. Это позволило соблюсти чёткую очередность в оказании помощи и доставке в медучреждение.