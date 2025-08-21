Подмосковная компания запатентовала систему защиты объектов от протечек
Группа компаний «Специальные системы и технологии» из Мытищ завершила разработку двух инновационных продуктов для борьбы с протечками воды. ГК уже получила на свои разработки патенты, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Так, ГК «ССТ» запатентовала ленточный датчик, который ловит протечки, а также модуль управления, который это фиксирует. Датчик представляет собой тонкую гибкую ленту, которую легко монтировать в местах возможных протечек – под кровлей зданий, в подвалах, вдоль водопроводных систем и систем отопления. Датчик точно улавливает место даже небольшой протечки и подаёт сигнал на модуль управления, позволяя оперативно обнаружить и устранить аварию», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что инновационные системы контроля протечек можно легко установить в жилых домах, на объектах промышленного и коммерческого назначения.
По данным Мининвеста, компания планирует выпускать более 45 тыс. метров ленточных датчиков в месяц.