Подмосковная компания запатентовала систему защиты объектов от протечек

21 августа 2025, 21:57

оригинал Фото: ГК «ССТ»

Группа компаний «Специальные системы и технологии» из Мытищ завершила разработку двух инновационных продуктов для борьбы с протечками воды. ГК уже получила на свои разработки патенты, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«Так, ГК «ССТ» запатентовала ленточный датчик, который ловит протечки, а также модуль управления, который это фиксирует. Датчик представляет собой тонкую гибкую ленту, которую легко монтировать в местах возможных протечек – под кровлей зданий, в подвалах, вдоль водопроводных систем и систем отопления. Датчик точно улавливает место даже небольшой протечки и подаёт сигнал на модуль управления, позволяя оперативно обнаружить и устранить аварию», – рассказали в пресс-службе.