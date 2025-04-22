Акция «Диктант Победы» пройдёт в Подмосковье более чем на 1 тыс. площадок

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Международная патриотическая акция «Диктант Победы» в этом году состоится 25 апреля. Она традиционно посвящена событиям Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В Подмосковье акция пройдет на 1140 площадках, среди которых – культурные центры, библиотеки, школы и лицеи, музеи, военно-исторические комплексы. В этом году «Диктант Победы» можно будет написать в музее-заповеднике «Бородинское поле», Государственном военно-техническом музее в Черноголовке, в музейном комплексе «Зоя», Военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» в парке «Патриот», в Российском университете кооперации в Мытищах, других общественно-культурных центрах, музеях, образовательных учреждениях и библиотеках», – уточнили в ведомстве.Полный список мест проведения акции можно найти на её сайте.
Цель акции – усиление патриотического воспитания молодежи и привлечение внимания к изучению истории Великой Отечественной. За 45 минут участникам надо ответить на 25 вопросов о ключевых событиях войны. В этом году часть вопросов будет посвящена проведению спецоперации.
Принять участие в «Диктанте Победы» может каждый. Акция проводится очно и онлайн. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте акции. Для очного участия понадобится ещё и регистрация на площадке проведения.
Всем участникам диктанта вручат именные сертификаты с итоговыми баллами. Победители, набравшие максимум баллов, получат дополнительные преференции при поступлении в вуз.
Читайте также:
Более 150 человек участвовали в реконструкции форсирования Шпрее в Дубне
В конкурсе агитбригад в Подольске приняли участие 550 юных артистов
В Подольске определились победители шахматного турнира «Ход Победы»
Лора Луганская