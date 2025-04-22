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Акция «Диктант Победы» пройдёт в Подмосковье более чем на 1 тыс. площадок

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Международная патриотическая акция «Диктант Победы» в этом году состоится 25 апреля. Она традиционно посвящена событиям Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В Подмосковье акция пройдет на 1140 площадках, среди которых – культурные центры, библиотеки, школы и лицеи, музеи, военно-исторические комплексы. В этом году «Диктант Победы» можно будет написать в музее-заповеднике «Бородинское поле», Государственном военно-техническом музее в Черноголовке, в музейном комплексе «Зоя», Военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» в парке «Патриот», в Российском университете кооперации в Мытищах, других общественно-культурных центрах, музеях, образовательных учреждениях и библиотеках», – уточнили в ведомстве.
Полный список мест проведения акции можно найти на её сайте.

Цель акции – усиление патриотического воспитания молодежи и привлечение внимания к изучению истории Великой Отечественной. За 45 минут участникам надо ответить на 25 вопросов о ключевых событиях войны. В этом году часть вопросов будет посвящена проведению спецоперации.

Принять участие в «Диктанте Победы» может каждый. Акция проводится очно и онлайн. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте акции. Для очного участия понадобится ещё и регистрация на площадке проведения.

Всем участникам диктанта вручат именные сертификаты с итоговыми баллами. Победители, набравшие максимум баллов, получат дополнительные преференции при поступлении в вуз.

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#великая отечественная война
В Подмосковье ликвидировали более 90 нелегальны подходов к ж/д путям
22 апреля 2025, 15:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути и проходов к станциям ликвидировали в 22 округах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«С начала 2025 года специалисты оборудовали вдоль железнодорожных путей 300 метров ограждений, из них 110 метров — железобетонные, таким образом в 22 округах было перекрыто свыше 90 опасных троп», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Самый большой работ провели в городском округе Люберцы: там перекрыли 12 нелегальных проходов.

В министерстве напомнили, что переходить железную дорогу можно только по специально оборудованным переходам. При этом нужно снять наушники и не отвлекаться на гаджеты. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс. рублей.

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В деревне под Клином нашли артиллерийский снаряд
22 апреля 2025, 14:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили у деревни Кленково городского округа Клин, на место была вызвана бригада Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились владельцы земель. Боеприпас они нашли, когда занимались противопожарным опахиванием травы. Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 150-миллиметровым артиллерийским снарядом времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Взрывотехники оценили обстановку и приняли решение уничтожить боеприпас на месте обнаружения, не вывозя на полигон. Что и было сделано при полном соблюдении норм техники безопасности.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса спасли мужчину с инсультом, который оказался заперт в собственной квартире.

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Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»
22 апреля 2025, 14:21

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Гала-концерт победителей IV областного открытого конкурса-фестиваля имени Н. Н. Калинина состоялся в Шатуре, юные музыканты из областных школ искусств выступили на одной сцене с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В число победителей конкурса вошла ученица шатурской детской школы искусств им. Калинина Соня Котова, выступавшая в категории «Народный вокал». Участницей гала-концерта стала также домристка из Шатуры Марьяна Крюкова.

«Зрителей порадовали как сольные, так и ансамблевые исполнители. Ярким подарком стали номера в исполнении ансамбля «Россия», а завершился концерт виртуозным исполнением «Калинки-малинки», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

А в ближайшую субботу, 26 апреля, ученики детской школы искусств им. Калинина выступят на отчётном концерте. Он состоится в корпусе «Перспектива» шатурского лицея.

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#искусство
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В Детском центре им. Рошаля спасли зрение школьнику с повреждённым ручкой глазом
22 апреля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли зрение мальчику после травмы глаза, полученной от укола ручкой. Об этом рассказали в клинике.
Восьмилетний мальчик играл в школе с друзьями, и в процессе игры ему в глаз попала ручка. Школьника с разрывом роговицы, радужки и хрусталика, с массивным кровотечением доставила в Детский центр бригада скорой помощи.

Ребёнку провели экстренную операцию, восстановив нормальное положение всех структур глаза и выписали.

Однако, наблюдая за маленьким пациентом после выписки, врачи заметили неблагоприятную динамик. В глазу стали образовываться тяжи - уплотнённые волокна и плёнки. С появлением первых признаков отслойки сетчатки врачи провели внутриглазную операцию, чтобы исключить риски осложнений.
«Через три маленьких разреза мы ввели в глаз микроинструменты диаметром 0,5 мм, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду. Под микроскопом, аккуратно воздействуя на ткани глаза инструментами, нам удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей. Отслойка сетчатки была полностью устранена», – рассказал оперирующий хирург Сабир Казиев.
Операция прошла успешно. Хирургам удалось сохранить ребёнку зрение. После полного восстановления он вернется к обычной жизни.

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Заявки на участие в проекте «Герои Подмосковья» подали уже пять жителей Можайска
22 апреля 2025, 14:14

Фото: istockphoto.com/zim286

Программу «Герои Подмосковья», направленную на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции, запустили в регионе, в Можайском округе на неё записались уже пять человек. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«У нас работает социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Ребят, которые приходят, берем под свое крыло. Пятеро бойцов уже подали заявки на участие в проект» «Герои Подмосковья», — сказал Денис Мордвинцев.
Он добавил, что активная работа ведётся и с членами семей участников СВО: для них организуют выезды на концерты, в музеи и театры, новогодние ёлки и пр.

«Прошу вас и дальше уделять внимание бойцам СВО и их семьям. Отрабатывайте, пожалуйста, все адресные обращения. Если не можете что-то решить, делегируйте вопросы в наш фонд «Защитники Отечества» или напрямую мне, чтобы найти решение», – сказал Андрей Воробьёв.
Заявки на участие в программе «Герои Подмосковья» принимаются до 30 апреля. Затем соискатели должны пройти онлайн-тестирование и собеседование, а 15 сентября начнётся бесплатное годовое очно-заочное обучение. Выпускникам предложат трудоустройство в компаниях и госучреждениях либо зачислят в кадровый резерв.

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