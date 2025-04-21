Более 150 человек участвовали в реконструкции форсирования Шпрее в Дубне

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне к юбилею Великой Победы впервые показали военно-историческую реконструкцию. Плац-театр развернулся в Парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Зрители увидели, как 5-я ударная армия в первый день вступления в город начала с форсирования реки Шпрее с помощью катеров Днепровской военной флотилии. Для немцев эта операция стала полной неожиданностью. Всего с 23 по 25 апреля моряки на полуглиссерах и буксируемые ими понтоны перевезли 16 тыс. бойцов, 100 орудий и миномётов, 27 танков, около 700 повозок с боеприпасами и другими грузами», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В реконструкции были задействованы модели советской и немецкой техники – как реплики, так и оригиналы. В эпизоде приняли участие более 150 реконструкторов со всего Подмосковья. Перенести в прошлое зрителей помогли музыка и специальные пиротехнические эффекты – взрывы и выстрелы.
«Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО. Каждый отметил, что военно-историческая реконструкция накануне Дня Победа стала напоминанием о подвиге Красной Армии, о том, как тяжело ковалась Победа на фронте и в тылу», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
«У меня слёзы на глазах! Сколько наших людей погибло в той войне, сколько патриотов! Большое спасибо от имени ветеранов», – сказал ветеран Великой Отечественной Николай Порошин.Историческая реконструкция – первое масштабное мероприятие в Дубне, посвящённое юбилею Победы.
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