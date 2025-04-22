В конкурсе агитбригад в Подольске приняли участие 550 юных артистов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Муниципальный конкурс патриотических агитбригад «Орлята – наследники Великой Победы» состоялся в подольской гимназии №7, его участниками стали 550 ребят из 28 отрядов движения «Орлята России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Юные артисты выступили на конкурсе с песнями и литературно-музыкальными постановками, посвящёнными подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Ребята волновались, но сумели выступить достойно. О военных годах они рассказали эмоционально и искренне.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Ранее сообщалось, что подольский городской прокурор, старший советник юстиции Иван Денисов и военный прокурор Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык провели лекцию для старшеклассников подольской школе №32.
Читайте также:
Подмосковный борец Кажаров победил на первенстве России
В Подольске определились победители шахматного турнира «Ход Победы»
В Подольске 26 апреля состоится «Парковая атлетика»
Лев Каштанов