Андрей Воробьёв поздравил женщин с 8 Марта и вручил награды в Доме Правительства
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил женщин Подмосковья с наступающим 8 Марта и вручил им государственные и областные награды. Торжественная церемония прошла в Доме Правительства региона, где собрались руководители медучреждений, многодетные матери, работники культуры и общественницы.
Воробьёв отметил вклад жительниц в развитие области и по поручению президента вручил награды.
«В преддверии 8 марта мы поздравляем наших красивых, трудолюбивых, заботливых женщин. Спасибо каждому, кто старается на своём месте делать всё, что важно для нашего большого региона в самых разных сферах. Мы это очень ценим. Хочется вас поздравить и пожелать в вашем лице всем нашим женщинам, чтобы в жизни всегда было то, что наполняет — счастливые моменты, любовь и поддержка тех, кто вам дорог», — сказал Андрей Юрьевич.Глава региона присвоил звание «Мать-героиня» Инне Данильченко из Серебряных Прудов, которая воспитывает 11 детей. Вместе с тем губернатор вручил знак отличия главврачу Балашихинского перинатального центра Ольге Серовой, удостоенной звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Воробьёв передал благодарственные письма представительницам Союза женщин России Марине Веремеенко, Нине Широковой, Галине Скробовой-Кошкиной и Нине Серегиной. Кроме того, губернатор присвоил звание «Заслуженный артист Московской области» актрисе Театра юного зрителя из Королёва Екатерине Орловой.