Андрей Воробьёв поздравил женщин с 8 Марта и вручил награды в Доме Правительства

06 марта 2026, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил женщин Подмосковья с наступающим 8 Марта и вручил им государственные и областные награды. Торжественная церемония прошла в Доме Правительства региона, где собрались руководители медучреждений, многодетные матери, работники культуры и общественницы.





Воробьёв отметил вклад жительниц в развитие области и по поручению президента вручил награды.

«В преддверии 8 марта мы поздравляем наших красивых, трудолюбивых, заботливых женщин. Спасибо каждому, кто старается на своём месте делать всё, что важно для нашего большого региона в самых разных сферах. Мы это очень ценим. Хочется вас поздравить и пожелать в вашем лице всем нашим женщинам, чтобы в жизни всегда было то, что наполняет — счастливые моменты, любовь и поддержка тех, кто вам дорог», — сказал Андрей Юрьевич.