Единороссы Подмосковья поздравили женщин с 8 Марта

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Серию праздничных мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, проводят члены «Единой России» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служа партии.



В частности, в Балашихе сегодня, 6 марта, открылся «Женский форум». Его участниц поприветствовал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«8 Марта для нас — родной праздник с глубоким смыслом. Благодарю каждую из вас и желаю всего самого доброго. Особо хочу обратиться к матерям, жёнам и вдовам наших героев: спасибо за ваше мужество, терпение, за то, что остаётесь опорой для близких», — сказал Брынцалов.
В Люберцах единороссы поздравили работниц на фабрике «Пехорский текстиль», а в Орехово-Зуеве поздравления женщинам прозвучали на празднике в местном музее «Чай с вареньем».
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
В обширную программу, которую партийцы подготовили к празднику, входят также различные мастер-классы, концерты, благотворительные акции и творческие вечера.
Лев Каштанов

