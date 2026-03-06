Единороссы Подмосковья поздравили женщин с 8 Марта

06 марта 2026, 17:38

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Серию праздничных мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, проводят члены «Единой России» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служа партии.





В частности, в Балашихе сегодня, 6 марта, открылся «Женский форум». Его участниц поприветствовал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





«8 Марта для нас — родной праздник с глубоким смыслом. Благодарю каждую из вас и желаю всего самого доброго. Особо хочу обратиться к матерям, жёнам и вдовам наших героев: спасибо за ваше мужество, терпение, за то, что остаётесь опорой для близких», — сказал Брынцалов.