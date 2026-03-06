В Раменском автоинспекторы вручали цветы женщинам-водителям
Праздничную акцию, приуроченную к Международному женскому дню, провели на улицах Раменского сотрудники ГИБДД. Всем женщинам за рулём они дарили букеты тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Раменского отдела Госавтоинспекции Татьяна Коренкова, эта акция проводится ежегодно.
«Я уже более 13 лет работаю в Госавтоинспекции, и мы подхватили это мероприятие, которое проходит по всей Московской области. (…) Сначала женщины недоумевают, для чего их остановил инспектор ГИБДД, но когда после проверки документов им вручают цветы, женщины улыбаются и благодарят за такое поздравление», — отметила Татьяна Коренкова.Она добавила, что акция проводится в два этапа: сегодня она состоялась в черте города Раменское, а 7 марта — у одной из отдалённых деревень округа.