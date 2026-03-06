В Раменском автоинспекторы вручали цветы женщинам-водителям

06 марта 2026, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздничную акцию, приуроченную к Международному женскому дню, провели на улицах Раменского сотрудники ГИБДД. Всем женщинам за рулём они дарили букеты тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Как рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Раменского отдела Госавтоинспекции Татьяна Коренкова, эта акция проводится ежегодно.





«Я уже более 13 лет работаю в Госавтоинспекции, и мы подхватили это мероприятие, которое проходит по всей Московской области. (…) Сначала женщины недоумевают, для чего их остановил инспектор ГИБДД, но когда после проверки документов им вручают цветы, женщины улыбаются и благодарят за такое поздравление», — отметила Татьяна Коренкова.