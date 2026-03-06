Достижения.рф

Артисты Подольской филармонии дали концерт для женщин в медцентре «Ясенки»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Концерт «Музыкальный букет для любимых женщин» состоялся в преддверии 8 Марта в Центре социально-медицинской реабилитации «Ясенки» для сотрудниц, а также матерей и жён военных, которые проходят там лечение. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.



Для зрительниц выступили солисты Подольской филармонии: заслуженная артистка РФ Ольга Шаляпина и лауреат международных конкурсов Николай Агафонов.

«В программу концерта вошли любимые всеми песни: «Стоят девчонки», «Вечная весна», «Лада», «Весеннее танго поём вдвоём» и другие», — говорится в сообщении.
В администрации округа также отметили, что артисты Подольской филармонии дают концерты в «Ясенках» каждый месяц — после заезда новых пациентов.
Лев Каштанов

