Артисты Подольской филармонии дали концерт для женщин в медцентре «Ясенки»

06 марта 2026, 09:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Концерт «Музыкальный букет для любимых женщин» состоялся в преддверии 8 Марта в Центре социально-медицинской реабилитации «Ясенки» для сотрудниц, а также матерей и жён военных, которые проходят там лечение. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





Для зрительниц выступили солисты Подольской филармонии: заслуженная артистка РФ Ольга Шаляпина и лауреат международных конкурсов Николай Агафонов.





«В программу концерта вошли любимые всеми песни: «Стоят девчонки», «Вечная весна», «Лада», «Весеннее танго поём вдвоём» и другие», — говорится в сообщении.