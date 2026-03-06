Достижения.рф

На подмосковной ж/д станции Кутузовская провели рейд по безопасности

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Рейд по профилактике несчастных случаев на железной дороге провели на станции Кутузовская в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



В акции участвовали представители окружной администрации, полицейские, сотрудники административно-пассажирской инспекции и волонтёры.

«В рамках рейда пассажирам и пешеходам напоминали об основных правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, включая запрет переходить пути в необорудованных для этого местах, подходить слишком близко к краю платформы и пр. Кроме того, людям раздавали информационные брошюры на эту тему», — говорится в сообщении.
Всего участники акции раздали около 50 брошюр.

Лев Каштанов

