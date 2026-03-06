На подмосковной ж/д станции Кутузовская провели рейд по безопасности

06 марта 2026, 09:07

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Рейд по профилактике несчастных случаев на железной дороге провели на станции Кутузовская в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В акции участвовали представители окружной администрации, полицейские, сотрудники административно-пассажирской инспекции и волонтёры.





«В рамках рейда пассажирам и пешеходам напоминали об основных правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, включая запрет переходить пути в необорудованных для этого местах, подходить слишком близко к краю платформы и пр. Кроме того, людям раздавали информационные брошюры на эту тему», — говорится в сообщении.