В Подмосковье ремонтируют 37 учреждений культуры по программе «Единой России»

05 марта 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

37 детских школ искусств и домов культуры ремонтируют в текущем году в Московской области в рамках исполнения Народной программы «Единой России». Об этом рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.





При формировании Народной программы партийцы опирались на наказы, которые получили от избирателей.





«Например, в Дубне ремонтируем хоровую школу — учреждение с уникальными традициями, где важно сохранить атмосферу и при этом дать педагогам и ученикам современные технологии. Это системная работа по выполнению наказов жителей», — подчеркнула Линара Самединова.