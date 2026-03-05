В Подмосковье ремонтируют 37 учреждений культуры по программе «Единой России»
37 детских школ искусств и домов культуры ремонтируют в текущем году в Московской области в рамках исполнения Народной программы «Единой России». Об этом рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
При формировании Народной программы партийцы опирались на наказы, которые получили от избирателей.
«Например, в Дубне ремонтируем хоровую школу — учреждение с уникальными традициями, где важно сохранить атмосферу и при этом дать педагогам и ученикам современные технологии. Это системная работа по выполнению наказов жителей», — подчеркнула Линара Самединова.Всего с 2021 года по Народной программе в регионе капитально отремонтировали 13 школ искусств и 14 домов культуры, а также открыли 33 современные модельные библиотеки.