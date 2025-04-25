Автопробег «Дорогами Победы» объединит около 20 экипажей пилотов с инвалидностью

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
21 мая Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведёт патриотический автопробег «Дорогами Победы». Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организации.
«Маршрут пробега пройдёт по городам воинской славы и населённым пунктам воинской доблести Московской области. Участниками станут пилоты с инвалидностью на автомобилях с ручным управлением, передвигающиеся в креслах-колясках. Они представляют города Пушкино, Серпухов, Фрязино, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щёлково, Сергиев-Посад и другие», – рассказали в пресс-службе.Автопробег «Дорогами Победы» пройдёт по территории Московской области в третий раз. Он объединит инвалидов с разными судьбами. Среди них инвалиды с военными травмами, участники СВО, титулованные паралимпийцы, члены Общественной палаты Подмосковья, представители городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Мособдумы, советники глав городских округов.
Местом старта и первого митинга автопробега станет Мемориал «Подольские курсанты» в Подольске, установленный в память подвига курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ.
Второй точкой станет музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского муниципального округа. А завершится мероприятие в Мемориальном комплексе Героям панфиловцам в деревне Нелидово Волоколамского городского округа.
Предполагается участие в автопробеге около 20 автомобилей с ручным управлением. Начало мероприятий в Подольске 21 мая - в 11:00. Завершится автопробег в деревне Нелидово в 19.00.
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Лора Луганская