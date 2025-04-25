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Автопробег «Дорогами Победы» объединит около 20 экипажей пилотов с инвалидностью

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

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21 мая Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведёт патриотический автопробег «Дорогами Победы». Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организации.
«Маршрут пробега пройдёт по городам воинской славы и населённым пунктам воинской доблести Московской области. Участниками станут пилоты с инвалидностью на автомобилях с ручным управлением, передвигающиеся в креслах-колясках. Они представляют города Пушкино, Серпухов, Фрязино, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щёлково, Сергиев-Посад и другие», – рассказали в пресс-службе.
Автопробег «Дорогами Победы» пройдёт по территории Московской области в третий раз. Он объединит инвалидов с разными судьбами. Среди них инвалиды с военными травмами, участники СВО, титулованные паралимпийцы, члены Общественной палаты Подмосковья, представители городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Мособдумы, советники глав городских округов.

Местом старта и первого митинга автопробега станет Мемориал «Подольские курсанты» в Подольске, установленный в память подвига курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ.

Второй точкой станет музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского муниципального округа. А завершится мероприятие в Мемориальном комплексе Героям панфиловцам в деревне Нелидово Волоколамского городского округа.

Предполагается участие в автопробеге около 20 автомобилей с ручным управлением. Начало мероприятий в Подольске 21 мая - в 11:00. Завершится автопробег в деревне Нелидово в 19.00.

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Опыт Подмосковья в торгах госимуществом и землёй представили на крупном форуме
25 апреля 2025, 18:30

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

На Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» состоялась панельная дискуссия «Имущественные торги: тайное становится явным». Она была посвящена реализации государственного и муниципального имущества на торгах, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московкой области. XX юбилейный форум проходит в Санкт-Петербурге.
Московская область – лидер по организации и проведению земельно-имущественных торгов. Опыт цифровой трансформации таких торгов нужно распространить на другие регионы, сказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.
«В предложениях Московской области по унификации торгов содержатся инициативы, которые обязательно нужно учесть при формировании предложений в законопроект по унификации торгов», – подчеркнул парламентарий.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва рассказала об эволюции земельно-имущественных торгов Подмосковья от бумаги до цифры и внесла конкретные предложения.
«Правительство Подмосковья предлагает разработать единые подходы к торгам госимуществом и участками. Отсутствие единого алгоритма заключения и исполнения договоров аренды по итогам торгов приводит к злоупотреблениям недобросовестных участников торгов и, как следствие, недополучению бюджетами неналоговых доходов», – подчеркнула Журавлёва.
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

В Московской области впервые в стране централизовали и оцифровали торги, ввели онлайн-планирование. Создана единая точка входа – Единый портал торгов Московской области АРИП ЕАСУЗ. Заявиться на земельные торги можно из любой точки мира. Подача заявки переведена в цифровой формат и доступна круглосуточно. Вся процедура от выбора земельного участка, постановки его на кадастровый учёт до подачи заявки на торги, заключения договора и его госрегистрации проводится путём бесшовный интеграции региональных и федеральных информационных ресурсов.

Замминистра имущественных отношений Московской области Наталия Суворинова подробно рассказала о трансформации подходов к предоставлению земельных участков бизнесу под коммерческое строительство.

Новшество этого года в Подмосковье – внедрение градпроработки земельного участка до проведения торгов, чтобы потенциальные инвесторы ещё до торгов обладали максимальной информацией о возможности застройки земельного участка.
«Раньше, проводя торги, градостроительная проработка инвестиционного проекта проводилась уже после оформления имущественных прав. Но мы столкнулись с тем, что, к примеру, участок оформлен в аренду, арендатор решил открыть на нём дорожный сервис, договор аренды уже заключён, а после торгов выясняется, что в отношении земельного участка есть социальная напряжённость. Чтобы не возникало таких ситуаций, теперь градпроработка стартует на этапе подготовки участка к торгам. Нововведение заработало месяц назад», – пояснила Суворинова.
Улучшение инвестиционного климата – одна из главных задач правительства Московской области. Для создания прозрачных условий ведения бизнеса в регионе Комитет по конкурентной политике запустил механизм определения фиксированной стоимости техприсоединения к инженерным коммуникациям.
«Стоимость подключения к инфраструктуре теперь можно узнать до приобретения участка на торгах. Проекты договоров на техприсоединения с конкретными ценами и сроками подключения к инженерным сетям будут публиковаться в составе аукционной документации. Мы убрали административные барьеры, которые раньше тормозили развитие бизнеса», – рассказал, советник директора ГКУ МО «АРКИ», председатель технической комиссии по вопросам подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Илья Ипатов.
Инновационные цифровые решения Подмосковья позволяют решать сразу несколько важных задач: ускорить инвестиционно-строительный цикл, сократить срок вовлечения свободных земель в хозяйственный оборот, развивать клиентоориентированный подход, понимая потребности и запросы инвесторов, учитывать мнение жителей и потенциальных участников торгов ещё на этапе инвестиционного замысла.

Кроме того, при проведении торгов повышается конкуренция, что способствует повышению поступлений доходов в бюджеты. Бизнес, в свою очередь, чувствует заинтересованность в своих проектах со стороны государства.

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Депутаты передали в Детский центр им. Рошаля средства ухода от многодетной мамы
25 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock / Polina Strelkova

Депутат Мособлдумы Роман Володин и руководитель фракции партии единороссов в местном Совете депутатов Богдан Андриянов посетили Детский медицинский центр имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сторонница единороссов, мама четверых детей Марина Александровна передала через депутатов в центр большую партию подгузников для малышей, проходящих лечение в областном центре», – рассказали в администрации.
Там отметили, что этот жест поддержки стал символом заботы о маленьких пациентах и внимания к их нуждам.


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В Подмосковье стартовала эстафета «Герои Отечества — связь поколений»
25 апреля 2025, 17:43

Фото: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Московской области

Патриотическую эстафету «Герои Отечества — связь поколений» запустили в Московской области в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, старт мероприятию дала региональная Ассоциация ветеранов СВО, сообщает пресс-служба организации.
«Участие в эстафете принимают 80 человек. Это участники специальной военной операции и ветераны других военных конфликтов, а также представители Комитета семей воинов Отечества, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», волонтёры и школьники, В честь 80-летия Победы они вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО выстраиваются в виде буквы V», — рассказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
Суть эстафеты — выразить благодарность всем защитникам Отечества.

«Благодарим подмосковные муниципалитеты, которые уже присоединились к эстафете. И приглашаем поддержать эстафету другие города нашей страны», – заявила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.
Эстафета «Герои Отечества — связь поколений» будет проходить в Московской области в течение 15 дней и завершится 9 мая.

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Щёлковские шахматисты стали абсолютными чемпионами Школьной лиги Подмосковья
25 апреля 2025, 17:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Балашихе состоялись решающие матчи Школьной лиги по шахматам. Победителем «Финала четырёх» стала команда городского округа Щёлково, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Второе и третье места заняли шахматисты из Дубны и Балашихи.
«В первом сезоне лиги участвовали более 1,5 тыс. юных шахматистов, 24 вышли в финал. В следующем году ждём уже более 5 тыс. участников шахматных турниров», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Участниками «Финала четырёх» стали команды Щёлкова, Балашихи, Дубны и Подольска – всего 24 шахматиста. Почётным гостем стал чемпион России по шахматам до 15 лет, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в топ-10 лучших юных игроков мира Святослав Лисенков.
«Желаю все участникам финала Школьной лиги удачи, хороших партий, красивых побед. И пусть победит сильнейший», – сказал перед стартом соревнований Святослав.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшими игроками турнира признаны Григорий Фирсов из Дубны и Карина Сидоркина из Балашихи. А Мария Рыбакова из Подольска завоевала звание абсолютно лучшего игрока по шахматам Единой школьной лиги.

Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходят в четырёх дисциплинах – футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматам. 28 апреля состоятся решающие матчи «Финала четырёх» по волейболу. Игры пройдут в Подольске на базе спорткомплекса «Юность».

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Подмосковные синхронисты завоевали четыре медали на чемпионате России
25 апреля 2025, 17:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Подмосковья Валерия Плеханова по итогам соревнования в дисциплине «соло – техническое», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевали Полина Юрашева, Валерия Плеханова, Анастасия Никитенко в дисциплине «дуэт – произвольная программа». И в том же составе они выиграли бронзовую награду в дисциплине «дуэт».

Кроме того, бронзовую медаль в копилку подмосковной сборной принесли Екатерина Романова, Басима Муасуэс и Максим Чернышёв, выступавшие в дисциплине «дуэт смешанный – произвольная программа».

Чемпионат России по синхронному плаванию проводится в Екатеринбурге с 23 по 26 апреля, в турнире участвуют более 300 спортсменов.

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