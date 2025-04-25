Акция «Услышать Победу» продлится в России до 15 мая

Свыше 3 тысяч обращений поступило в 2024 году уполномоченному по правам человека в Московской области, большинство обращений касались нарушения различных прав и свобод, также граждане запрашивали консультации и вносили собственные предложения. Об этом подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская доложила Мособлдуме, сообщает пресс-служба аппарата регионального уполномоченного по правам человека.