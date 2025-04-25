Акция «Услышать Победу» продлится в России до 15 мая

Видео: сайт may9.ru
Уникальная акция «Услышать Победу» к 80-летию Великой Победы, продлится в России до 15 мая. Об этом сообщается на сайте may9.ru.
Акция позволяет всем желающим ощутить атмосферу исторического момента через архивные аудиозаписи. Инициатива направлена на сохранение памяти о событиях 1945 года и объединяет жителей всех регионов.
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«Для участия в акции нужно позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-09-05. Звонок открывает доступ к уникальным записям, включая выступление легендарного маршала СССР Георгия Жукова на церемонии подписания акта о полной капитуляции гитлеровской Германии. Есть также фрагменты интервью с Лидией Овчаренко, стоявшей на посту у знаменитых Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945-го. Особое внимание привлекает запись диктора Юрия Левитана, объявившего народу радостную весть о победе над фашизмом», – говорится в сообщении.Акция «Услышать Победу» не только напоминает о героическом прошлом, но и укрепляет связь поколений. Архивные аудиозаписи, сохранённые благодаря современным технологиям, делают историю осязаемой, позволяя ощутить эмоции людей, переживших долгожданный май 1945 года, отмечают организаторы.
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Лора Луганская