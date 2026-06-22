Балашихинские спасатели передали многодетным семьям пожарные извещатели
Спасатели из городского округа Балашиха провели адресный рейд по местам проживания многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Главной целью было проверить безопасность бытовых условий для родителей и детей. Инспекторы провели детальный инструктаж по пожарной безопасности.
«Они указали на слабые места в квартирах и домах, требующие особого внимания. Это, например, ветхая проводка, захламление путей эвакуации, близость к нагревательным приборам. Самое важное – каждой семье передали автономные дымовые пожарные извещатели для установки в жилых комнатах. Специалисты вручили приборы и наглядно продемонстрировали их работу, рассказали об уходе и замене элементов питания», – отметили в пресс-службе.Многодетным семьям также рассказали, что нельзя оставлять малолетних без присмотра даже на короткое время. Кроме того, нужно строго соблюдать правила эксплуатации электрообогревателей и газового оборудования.