Балашихинские спасатели передали многодетным семьям пожарные извещатели

22 июня 2026, 19:57

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Спасатели из городского округа Балашиха провели адресный рейд по местам проживания многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.





Главной целью было проверить безопасность бытовых условий для родителей и детей. Инспекторы провели детальный инструктаж по пожарной безопасности.

«Они указали на слабые места в квартирах и домах, требующие особого внимания. Это, например, ветхая проводка, захламление путей эвакуации, близость к нагревательным приборам. Самое важное – каждой семье передали автономные дымовые пожарные извещатели для установки в жилых комнатах. Специалисты вручили приборы и наглядно продемонстрировали их работу, рассказали об уходе и замене элементов питания», – отметили в пресс-службе.