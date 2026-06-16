Спасатели установили в домах многодетных семей Воскресенска пожарные извещатели
В городском округе Воскресенск прошло адресное профилактическое мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
Инспекторы Госпожнадзора навестили многодетные семьи и напомнили, что пожар легче предупредить, чем потушить. Специалисты установили в жилых комнатах автономные дымовые пожарные извещатели.
«Чувствительные стражи безопасности реагируют на малейшее задымление. Громкий сигнал разбудит даже ночью и обеспечит драгоценные минуты для того, чтобы спастись до приезда огнеборцев. МЧС напоминает, что установка извещателя – реальная возможность сохранить жизнь близких. Будьте бдительны, пусть в вашем доме будут только тепло, уют и никакой беды», – сказали в пресс-службе.
Родителям и детям объяснили, к чему приводят короткое замыкание, перекал печи и оставленная без присмотра спичка. Им также напомнили правила пользования газом и электроприборами.