Спасатели установили в домах многодетных семей Воскресенска пожарные извещатели

16 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

В городском округе Воскресенск прошло адресное профилактическое мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.





Инспекторы Госпожнадзора навестили многодетные семьи и напомнили, что пожар легче предупредить, чем потушить. Специалисты установили в жилых комнатах автономные дымовые пожарные извещатели.

«Чувствительные стражи безопасности реагируют на малейшее задымление. Громкий сигнал разбудит даже ночью и обеспечит драгоценные минуты для того, чтобы спастись до приезда огнеборцев. МЧС напоминает, что установка извещателя – реальная возможность сохранить жизнь близких. Будьте бдительны, пусть в вашем доме будут только тепло, уют и никакой беды», – сказали в пресс-службе.