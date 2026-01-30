В Пушкинском многодетную семью спасли от огня кот и пожарный извещатель

30 января 2026, 18:35

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО

Многодетная семья, проживающая в частном доме в городском округе Пушкинский, едва не погибла во время пожара. Спастись удалось благодаря бдительности домашнего питомца и срабатыванию пожарного извещателя, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Пожар начался рано утром в частном доме во 2-ом Акуловском проезде. Первым опасность почувствовал любимец семьи кот. Он начал громко мяукать и разбудил многодетную маму. Та быстро среагировала, подняла детей, и семья покинула дом.



Прибывшие на место пожарные расчёты быстро локализовали и потушили огонь. Дом сильно повреждён, однако все остались живы.



Этот случай ещё раз напоминает о важности установки пожарных извещателей в каждом доме, особенно там, где живут дети, отметили в МЧС.

«Вызывайте электрика при первых же признаках неисправности. Не перегружайте сеть. Правило простое: она розетка – один мощный прибор. Вынимайте зарядные устройства из розеток, особенно на ночь. Установите автономный пожарный извещатель», – посоветовали в чрезвычайном ведомстве.