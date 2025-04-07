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Баскетболистки сборной Московской области выиграли первенство России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковные баскетболистки завоевали золотые медали первенства России среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На групповом этапе соревнований подмосковная сборная провела четыре победных матча, одолев представительниц Самарской и Новосибирской областей, а также команды «Москва-3» и «Московская область-3» – 67:56. В заключительной игре групповой стадии подопечные Ольги Орловой и Инессы Ходовой уступили сборной Москвы.
«В четвертьфинале подмосковные баскетболистки взяли верх над хозяйками турнира – сборной Санкт-Петербурга. Во встрече за выход в финал была повержена команда из Севастополя. А в матче за золотые награды спортсменки Московской области взяли реванш у соперниц из столицы, став победительницами первенства. Финальный счёт – 69:60», – рассказали в министерстве.
Медали высшего достоинства завоевали Диана Мусина, Анна Ким, Анастасия Мусатова, Полина Кирикова, Елизавета Кубанская, Милана Ефремова, Дарья Богдан, Александра Медведкова, Екатерина Котовщикова, Александра Воронина, Александра Аветисова, Анна Киселева, Варвара Плахова, Мария Гуськова, Ульяна Зайчук, Ульяна Терехина и Вера Иванова.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

По итогам финальной встречи лучшим игроком была названа лёгкий форвард подмосковной сборной Котовщикова. За 29 минут она набрала 20 очков, сделала больше всех перехватов – пять, а также три подбора, передачу и блок-шот.

Самым ценным игроком всего финального раунда признана разыгрывающая Медведкова. В восьми играх она в среднем набирала 16,8 очка, делала 6,5 подбора, 4,0 передачи, три перехвата и 0,4 блок-шота. Кроме Медведковой, никому не удалось достичь 30-очкового рубежа.

Решающий тур первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет проходил с 27 марта по 6 апреля в Санкт-Петербурге в СШОР Василеостровского района.

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У жителя Ленинского округа украли сейф с оружием и электросамокат
07 апреля 2025, 13:13

Фото: istockphoto.com/M-Production

Сейф с оружием и патронами, а также электросамокат украли из квартиры жителя Ленинского округа, полиция сумела задержать похитителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Житель Ленинского округа обратился в полицию с заявлением о пропаже из квартиры сейфа, в котором лежало ружьё, травматический пистолет и патроны, а также электросамоката. Общая сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали местного жителя. Следствие установило, что он, воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры, сначала вынес оттуда сейф, а потом вернулся и забрал электросамокат. Похищенное имущество у задержанного изъяли.

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Бизнесмены Подмосковья отправили более 800 онлайн-заявок на размещение вывесок
07 апреля 2025, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Предприниматели Московской области обязаны при размещении двух и более вывесок или рекламных объявлений на здании согласовывать фасадную схему с органами местного самоуправления, подать заявку на согласования можно онлайн — через региональный портал госуслуг. С начала года было подано уде более 800 таких заявок, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За онлайн-услугой по согласованию фасадных схем с начала 2025 года обратились более 800 раз, 65% заявлений было рассмотрено положительно. Мы работаем над снижением отказов и еженедельно проводим вебинары для заявителей. Это не просто консультации, а возможность избежать ошибок и сэкономить время», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, большинство отказов связано с техническими неточностям и что в рамках вебинаров участники могут заранее задать вопросы экспертам и в режиме реального времени разобрать сложные случаи, что позволит им избежать отказа при подаче заявки.

Анонсы вебинаров Мособлархитектуры размещены на официальном сайте ведомства.

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#подмосковье
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Сторонника террористической организации задержали за призывы сотрудничать с ВСУ
07 апреля 2025, 12:56

Фото: iStock / Diy1

Сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области вместе с коллегами из Орловской области задержали россиянина за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Установлено, что уроженец Орловской области 2002 года рождения являлся пособником признанной в России террористической организации. Находясь в Московском регионе, он разместил в интернете публикации, призывающие российских военных переходить на сторону противника и к сотрудничеству с ВСУ путём предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения спецоперации», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, россиянин разместил в телеграм-канале видеоролики с пропагандой идей терроризма и оправданием террористов.

Возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. Суд заключил его под стражу. Сейчас устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности мужчины.


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Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар по бизнес-моделям
07 апреля 2025, 12:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бесплатный вебинар по теме «Бизнес-модель и продукт как основа бизнеса» проведут для предпринимателей Московской области в среду, 9 апреля, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Участникам вебинара объяснят, как создать устойчивый бизнес и масштабировать его с помощью юнит-экономики. Кроме того, в ходе вебинара будет разбираться вопрос о принципах формирования линейки товара и о востребованности различных продуктов», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара станет сертифицированный бизнес-тренер, председатель комитета по развитию креативных индустрий подмосковного отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Патрикеева.

Вебинар начнётся в полдень 9 апреля. Подключиться к мероприятию можно по ссылке.

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Боксёры из Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях
07 апреля 2025, 12:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну бронзовую медаль завоевали боксёры из Московской области на всероссийских соревнованиях «Кубок командующего воздушно-десантных войск» на призы Героя России, генерал-полковника В. А. Шаманова среди мужчин 19-40 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Светослав Тетерин из Люберец, выступавший в весовой категории 92 кг, Игорь Иванченков из Балашихи (весовая категория 80 килограммов) и Хасан Салохидинов из Королёва (весовая категория 54 килограмма)», — говорится в сообщении.
А бронзовую награду в копилку подмосковной сборной принёс Борис Шикунов из Подольска, выступающий в весовой категории 63,5 кг.

Всего участниками турнира стали более 90 спортсменов из 23 российских регионов. Соревнования проводились в Рязани с 1 по 6 апреля.

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