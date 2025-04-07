Баскетболистки сборной Московской области выиграли первенство России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные баскетболистки завоевали золотые медали первенства России среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На групповом этапе соревнований подмосковная сборная провела четыре победных матча, одолев представительниц Самарской и Новосибирской областей, а также команды «Москва-3» и «Московская область-3» – 67:56. В заключительной игре групповой стадии подопечные Ольги Орловой и Инессы Ходовой уступили сборной Москвы.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
По итогам финальной встречи лучшим игроком была названа лёгкий форвард подмосковной сборной Котовщикова. За 29 минут она набрала 20 очков, сделала больше всех перехватов – пять, а также три подбора, передачу и блок-шот.
Самым ценным игроком всего финального раунда признана разыгрывающая Медведкова. В восьми играх она в среднем набирала 16,8 очка, делала 6,5 подбора, 4,0 передачи, три перехвата и 0,4 блок-шота. Кроме Медведковой, никому не удалось достичь 30-очкового рубежа.
Решающий тур первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет проходил с 27 марта по 6 апреля в Санкт-Петербурге в СШОР Василеостровского района.
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«В четвертьфинале подмосковные баскетболистки взяли верх над хозяйками турнира – сборной Санкт-Петербурга. Во встрече за выход в финал была повержена команда из Севастополя. А в матче за золотые награды спортсменки Московской области взяли реванш у соперниц из столицы, став победительницами первенства. Финальный счёт – 69:60», – рассказали в министерстве.Медали высшего достоинства завоевали Диана Мусина, Анна Ким, Анастасия Мусатова, Полина Кирикова, Елизавета Кубанская, Милана Ефремова, Дарья Богдан, Александра Медведкова, Екатерина Котовщикова, Александра Воронина, Александра Аветисова, Анна Киселева, Варвара Плахова, Мария Гуськова, Ульяна Зайчук, Ульяна Терехина и Вера Иванова.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
По итогам финальной встречи лучшим игроком была названа лёгкий форвард подмосковной сборной Котовщикова. За 29 минут она набрала 20 очков, сделала больше всех перехватов – пять, а также три подбора, передачу и блок-шот.
Самым ценным игроком всего финального раунда признана разыгрывающая Медведкова. В восьми играх она в среднем набирала 16,8 очка, делала 6,5 подбора, 4,0 передачи, три перехвата и 0,4 блок-шота. Кроме Медведковой, никому не удалось достичь 30-очкового рубежа.
Решающий тур первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет проходил с 27 марта по 6 апреля в Санкт-Петербурге в СШОР Василеостровского района.
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Лора Луганская