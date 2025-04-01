Подмосковный Центр адаптивных видов спорта взял награду всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» занял второе место на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регион отмечен в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации». Центр занимается адаптацией людей, получивших физические травмы, в том числе участников СВО. Ведомство организовало мастер-классы, которые проводили для бойцов спортсмены-паралимпийцы. Одно из важных достижений – создание вместе с региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» сборной ветеранов СВО, которая представляет Подмосковье и занимает призовые места на «Кубке Защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта.
Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства России. Награды победителям и призёрам вручала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства России. Награды победителям и призёрам вручала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы чествуем организации за высокие результаты в реализации корпоративных программ по решению задач в социальной сфере. Хочу поблагодарить всех собравшихся за вклад в развитие и поддержку своих сотрудников. Опираясь на таких работников, мы точно можем сказать, что и технологическое развитие, и технологическое лидерство нам по плечу, потому что за нашими спинами такие крепкие коллективы», – сказала Голикова.Как отметили в министерстве, конкурс проводился по 17 номинациям. На региональный этап поступило более 2 тыс. заявок, на федеральный – свыше 500. Призёрами стала 61 организация из 65 российских регионов.
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Лора Луганская