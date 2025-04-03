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Раменский «Авангард» провёл товарищеский матч со спортсменками из Ногинска

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Женские команды спортивных школ «Авангард» и «Ногинск» 2011-2012 годов рождения провели товарищеский футбольный матч. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Игра стала этапом подготовки «Авангарда» к предстоящему первенству Московской области. Соревнование прошло в формате двух таймов по 40 минут. Команда из Ногинска победила со счётом 4:3. Однако игроки «Авангарда» показали хороший уровень подготовки и не уступали соперницам до самого финального свистка.
«Игра пошла в хорошем темпе. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но у всех было желание победы, было движение и много забитых голов. Все девочки молодцы, все старались», – поделился болельщик по имени Арсен.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Как отметили в пресс-службе, Дарья Сысоева дважды поразила ворота соперниц. Полина Логинова забила один гол.

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В Красногорске по просьбам жителей эвакуировали неверно припаркованные машины
03 апреля 2025, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске по обращениям жителей ЖК «Мортонград Путилково» эвакуировали неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники дорожных служб провели в жилом комплексе рейд по эвакуации крупногабаритного транспорта, который был припаркован в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Все транспортные средства переместили на спецстоянку, расположенную на улице Светлой», – сказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Там напомнили, что, согласно правилам, штраф за неправильную парковку в этом районе составляет 2 тыс. 250 рублей. Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, нужно оплатить госпошлину.

Такие рейды постоянной проводят в муниципалитете для обеспечения порядка на дорогах и повышения безопасности движения.

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В Подмосковье застраховали жизни более тысячи волонтёров
03 апреля 2025, 18:05

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Страхование жизни и здоровья обеспечило министерство информации и молодежной политики Московской области более чем тысяче волонтёров, которые осуществляют свою деятельность на территории региона, страховка оформляется в рамках действующего в области комплекса мер по поддержке волонтёрской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
«Труд волонтёров бесценен, и мы считаем своим долгом обеспечить им максимальную защиту. Мы застраховали жизнь и здоровье 1124 наших активистов. Это является важным шагом в поддержке добровольческого движения на территории Подмосковья», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Первую группу волонтёров застраховали на текущий год. Подать заявку на страхование на 2026 год волонтёры могут до 1 мая. Заявления принимаются в свободной форме через электронную почту minfo@mosreg.ru. К заявке нужно приложить информационное письмо от волонтёрской организации или муниципалитета, копию паспорта, копию личной книжки волонтёра иди характеристику от главы муниципалитета или волонтёрской организации с указанием перечня всех мероприятий, в которых участвовал заявитель, а также согласие на обработку персональных данных.

Полная информация о страховании волонтёров размещена на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на финансовую, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку от руководства региона. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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В восьми округах Подмосковья починили дорожные ограждения
03 апреля 2025, 17:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения были восстановлены, в частности, в Дмитровском округе — на дороге у деревни Растовцы, а также на 34-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на улице Горького в Жуковском, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на проспекте Мира во Фрязине, и на улице Красная в Подольске», — говорится в сообщении.
В областном Минтрансе пояснили, что тросовые ограждения устанавливают для разделения транспортных потоков, барьерные — для защиты от съезда с дороги, а перильные — чтобы помешать пешеходам выходить на опасные участки проезжей части, а машинам — выезжать на тротуар.

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В Подмосковье реализуют 28 проектов импортозамещения в фармацевтике и медицине
03 апреля 2025, 17:16

Фото: пресс-служба компании «Петровакс»

В Московской области в последние три года заявили к реализации около 30 инвестпроектов технологического суверенитета в медицине и фармацевтике. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«28 инвестпроектов заявлено в Подмосковье с момента принятия регионального закона об импортозамещении в марте 2022 года. Суммарно их инвестиции превышают 24 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в регионе планируется создать более 2,6 тыс. высококвалифицированных рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, реализация проектов технологического суверенитета в фармацевтике и медицине обеспечит безопасность в важнейшей социальной сфере – здравоохранении.

Подобрать земельный участок в Подмосковье под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.

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Пяти подмосковным храмам бесплатно передали земельные участки
03 апреля 2025, 17:03

Фото: istockphoto.com/Vera Tikhonova

Земельные участки передали в безвозмездное пользование пяти православным храмам, расположенным в четырёх округах Московской области — Зарайске, Коломне, Кашире и Солнечногорске, в первом квартале текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Земельные участки передаются по обращению религиозных организаций под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых храмов, воскресных школ и прочих объектов религиозного назначения», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Общая площадь участков, переданных пяти подмосковным храмам, составила свыше 6,5 тыс. квадратных метров. В частности, Спасскому храму в деревне Ильицино округа Зарайск передали участок площадью передали участок площадью 1588 квадратных метров в посёлке Масловский. Спасскому храму в солнечногорском посёлке Андреевка передали участок площадью 886 квадратных метров в посёлке Голубое.

Два участка общей площадью 834 квадратных метров в Кашире передали Никитскому женскому монастырю. Знаменскому храму в коломенском селе Непецино передали участок площадью 2936 кв. м в деревне Андреевка, а Никольскому храму в городе Коломна передали 304 квадратных метра на Соборной площади.

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