Раменский «Авангард» провёл товарищеский матч со спортсменками из Ногинска

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Женские команды спортивных школ «Авангард» и «Ногинск» 2011-2012 годов рождения провели товарищеский футбольный матч. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Игра стала этапом подготовки «Авангарда» к предстоящему первенству Московской области. Соревнование прошло в формате двух таймов по 40 минут. Команда из Ногинска победила со счётом 4:3. Однако игроки «Авангарда» показали хороший уровень подготовки и не уступали соперницам до самого финального свистка.
Как отметили в пресс-службе, Дарья Сысоева дважды поразила ворота соперниц. Полина Логинова забила один гол.
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«Игра пошла в хорошем темпе. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но у всех было желание победы, было движение и много забитых голов. Все девочки молодцы, все старались», – поделился болельщик по имени Арсен.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Как отметили в пресс-службе, Дарья Сысоева дважды поразила ворота соперниц. Полина Логинова забила один гол.
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Лора Луганская