Бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила предприятие в Шатуре

Наталья Чудакова (слева). Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Швейную фабрику «Экотекс», открывшуюся в Шатуре меньше года назад, посетила и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На шатурской фабрике шьют форму для футболистов клуба «Спартак» и выполняют государственный оборонный заказ.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
«Московская область делает все для того, чтобы такие компании развивались, и данное предприятие тоже получает финансовую поддержку от правительства региона», — отметила Наталья Чудакова.Сейчас на фабрике работают 30 швей, открыто ещё 60 вакансий. Для решения кадрового вопроса руководство фабрики заключило договор с техникумом: студенты могут подписать целевое соглашение с производством и по окончании учёбы сразу трудоустроиться.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Лев Каштанов