Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Гала-концерт победителей IV областного открытого конкурса-фестиваля имени Н. Н. Калинина состоялся в Шатуре, юные музыканты из областных школ искусств выступили на одной сцене с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В число победителей конкурса вошла ученица шатурской детской школы искусств им. Калинина Соня Котова, выступавшая в категории «Народный вокал». Участницей гала-концерта стала также домристка из Шатуры Марьяна Крюкова.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
А в ближайшую субботу, 26 апреля, ученики детской школы искусств им. Калинина выступят на отчётном концерте. Он состоится в корпусе «Перспектива» шатурского лицея.
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«Зрителей порадовали как сольные, так и ансамблевые исполнители. Ярким подарком стали номера в исполнении ансамбля «Россия», а завершился концерт виртуозным исполнением «Калинки-малинки», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
А в ближайшую субботу, 26 апреля, ученики детской школы искусств им. Калинина выступят на отчётном концерте. Он состоится в корпусе «Перспектива» шатурского лицея.
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Лев Каштанов