Шатурские волонтёры узнали о работе органов местного самоуправления

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Волонтёрам молодёжного центра Шатурского рассказали о работе органов местного самоуправления. Вместе с директором центра Александром Гуреевым они побывали на экскурсии в администрации муниципального округа.
«Руководитель МЦУР Марина Чуева рассказала о работе Центра управления регионом. Это система, которая собирает и анализирует жалобы и обращения жителей из разных источников – с портала «Добродел», из Единой диспетчерской службы ЖКХ, соцсетей. 10 специалистов МЦУР каждый день распределяют задачи между ответственными организациями и контролируют своевременное и качественное исполнение заявок от граждан. Так, на прошлой неделе в Шатуре лидировали проблемы с водоснабжением и качеством дорожного полотна», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.О деятельности местного совета депутатов волонтёры узнали от народного избранника двух созывов, директора лицея Рошаля Татьяны Жуковой. Интересы избирателей в округе представляют 25 депутатов. На основе всеобщего голосования они принимают устав округа и утверждают местный бюджет. На заседаниях рассматривают вопросы социально-экономического развития округа и принимают по ним решения.
«Начальник отдела информационных технологий Алексей Карцев рассказал, как в администрации организуют видеоконференции с областным правительством. Впервые технологии, позволяющие вести совещания на расстоянии, протестировали несколько лет назад во время пандемии коронавируса. Удобство работы онлайн внедрили в повседневную практику», – добавили в администрации.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Кроме того, специалисты отдела организуют для жителей прямые эфиры по актуальным вопросам. Пользователи соцсетей могут задать вопросы и получить ответы онлайн.
В общественной приемной школьники встретились с участником спецоперации, руководителем шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василием Карповым. Итоги встречи подвела замглавы округа Наталья Фёдорова. Она ответила на вопросы ребят. За чашкой чая обсудили развитие округа, выбор профессий и многое другое.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с днём местного самоуправления. Он отмечается в России 21 апреля.
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Лора Луганская