Благотворительный аукцион «Урожай» в Павловском Посаде прошёл в новом формате

02 октября 2026, 10:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Традиционный благотворительный аукцион «Урожай» провели в Павлово-Посадском округе. В этом году мероприятие дополнили выставкой-продажей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На аукцион выставили десять уникальных лотов, а в ярморочной части продукцию представили 12 групп ветеранов.





«Посетители могли приобрести фрукты и овощи, домашние пироги, варенье, компоты, соленья, а также творческие работы. А на аукционе самая активная борьба развернулась вокруг продуктовых наборов», — говорится в сообщении.