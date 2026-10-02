Благотворительный аукцион «Урожай» в Павловском Посаде прошёл в новом формате
Традиционный благотворительный аукцион «Урожай» провели в Павлово-Посадском округе. В этом году мероприятие дополнили выставкой-продажей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На аукцион выставили десять уникальных лотов, а в ярморочной части продукцию представили 12 групп ветеранов.
«Посетители могли приобрести фрукты и овощи, домашние пироги, варенье, компоты, соленья, а также творческие работы. А на аукционе самая активная борьба развернулась вокруг продуктовых наборов», — говорится в сообщении.Мероприятие «Урожай» организует окружной Совет ветеранов при поддержке Восточной торгово‑промышленной палаты. Все собранные средства отправляются на поддержку жителей Павловского Посада, участвующих в СВО.