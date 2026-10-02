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Благотворительный аукцион «Урожай» в Павловском Посаде прошёл в новом формате

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Традиционный благотворительный аукцион «Урожай» провели в Павлово-Посадском округе. В этом году мероприятие дополнили выставкой-продажей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На аукцион выставили десять уникальных лотов, а в ярморочной части продукцию представили 12 групп ветеранов.

«Посетители могли приобрести фрукты и овощи, домашние пироги, варенье, компоты, соленья, а также творческие работы. А на аукционе самая активная борьба развернулась вокруг продуктовых наборов», — говорится в сообщении.
Мероприятие «Урожай» организует окружной Совет ветеранов при поддержке Восточной торгово‑промышленной палаты. Все собранные средства отправляются на поддержку жителей Павловского Посада, участвующих в СВО.
Лев Каштанов

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