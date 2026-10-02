Ветерану из Долгопрудного вручили удостоверение Почётного гражданина города

02 октября 2026, 09:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Звания «Почётный гражданин Долгопрудного» удостоился местный житель, ветеран войны Евгений Иванович Власов. Удостоверение и наградной знак ему вручил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В годы Великой Отечественной войны Евгений Иванович был подростком. Он оставил учёбу и работал на рыболовецком судне. Потом прошёл общевойсковую подготовку и служил в морской авиации Северного флота, а после службы продолжил прерванную учёбу, поступил в МАИ, а затем до 80 лет работал в КБ Ильюшина.





«Вы являетесь примером для всех нас. Примером несгибаемого духа, движения вперёд, целеустремлённости. Благодарю за ваш подвиг во время войны и за созидательный труд после неё», — сказал Иванов.