Назван срок завершения капремонта гимназии «Тарасовка» в Пушкине

02 октября 2026, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус №5 гимназии «Тарасовка», расположенный на Советской улице микрорайона Звягино в Пушкине, начали капитально ремонтировать. Завершить работы планируют до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь здания, построенного 70 лет назад, составляет около 1 400 квадратных метров.





«В ходе капремонта там обновят кровлю и фасад, заменят водопровод, канализацию, отопление и электропроводку, модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, обновят все помещения, установят новое оборудование и мебель в классах, библиотеке, а также в пищеблоке и спортзале и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.