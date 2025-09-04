Благоустройство лесопарка «Дубрава» в Подольске завершат до конца сентября

04 сентября 2025, 16:03

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Завершить все работы по благоустройству лесопарка «Дубрава» в подольском микрорайоне Климовск должны в сентябре. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как они ведутся, а также поговорил с посетителями.





В Подмосковье реализуется программа «Парки в лесу». Всего в этом году планируют благоустроить 10 лесопарков.

«Мы активно занимаемся наведением порядка в лесопарках в рамках программы «Парки в лесу» с 2021 года. Обустраиваем в прилегающих к городам лесопарках места для отдыха, занятий спортом и прогулок. Поставили цель за пять лет обустроить 50 лесопарков, в среднем – по 10 в год. По региональной программе уже привели в порядок 35 территорий. В прошлом году благоустроили 12 парков в Одинцове, Химках, Красногорске, Подольске и других округах. В планах на этот год – 10 лесопарков. Уже открыли Вишняковский в Балашихе», – уточнил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Здесь также добавили место под развлекательную зону, сейчас идёт её наполнение разными аттракционами. Установили пункт проката велосипедов и детских машин, разместили точки питания. После благоустройства поток посетителей «Дубравы» заметно увеличится», – отметил директор дирекции парков культуры и отдыха городского округа Подольска Владимир Губский.

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)



«У меня четверо детей разного возраста, и все они в восторге от нового парка! А скоро здесь откроется ещё кафе. Так что можно будет и перекусить, и свежим воздухом подышать, и за белками понаблюдать», - поделилась местная жительница Мария Горн.