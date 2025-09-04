Благоустройство лесопарка «Дубрава» в Подольске завершат до конца сентября
Завершить все работы по благоустройству лесопарка «Дубрава» в подольском микрорайоне Климовск должны в сентябре. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как они ведутся, а также поговорил с посетителями.
В Подмосковье реализуется программа «Парки в лесу». Всего в этом году планируют благоустроить 10 лесопарков.
«Мы активно занимаемся наведением порядка в лесопарках в рамках программы «Парки в лесу» с 2021 года. Обустраиваем в прилегающих к городам лесопарках места для отдыха, занятий спортом и прогулок. Поставили цель за пять лет обустроить 50 лесопарков, в среднем – по 10 в год. По региональной программе уже привели в порядок 35 территорий. В прошлом году благоустроили 12 парков в Одинцове, Химках, Красногорске, Подольске и других округах. В планах на этот год – 10 лесопарков. Уже открыли Вишняковский в Балашихе», – уточнил Воробьёв.
Он напомнил, что парк «Дубрава» в Климовске, где сейчас завершают благоустройство, был основан ещё в 1966 году. В создании инфраструктуры участвовали сами жители. Поставлена задачу снова сделать парк точкой притяжения.
Там уже очистили лес, привели в порядок берег пруда в восточной части парка, проложили дорожки, провели освещение, установили видеонаблюдение. «Дубрава» стала современным пространством, интегрированным в естественную природную среду.
В парке оборудованы детские игровые зоны, площадки для пикников и праздников, павильоны, рассчитанные на все сезоны. Для активного досуга имеются воркаут-зона, спортплощадки с тренажёрами, беговые дорожки и прокат инвентаря. Есть зона отдыха у пруда, новая смотровая площадка с панорамными видами. Дополнительно высажены деревья, кустарники и цветы.
«Здесь также добавили место под развлекательную зону, сейчас идёт её наполнение разными аттракционами. Установили пункт проката велосипедов и детских машин, разместили точки питания. После благоустройства поток посетителей «Дубравы» заметно увеличится», – отметил директор дирекции парков культуры и отдыха городского округа Подольска Владимир Губский.
В парке будет кафе под названием «Дубрава». Планируются к открытию «5D-кинотеатр» и тир. По территории будет курсировать детский паровозик.
«У меня четверо детей разного возраста, и все они в восторге от нового парка! А скоро здесь откроется ещё кафе. Так что можно будет и перекусить, и свежим воздухом подышать, и за белками понаблюдать», - поделилась местная жительница Мария Горн.
Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 135 общественных пространств – 15 парков и 10 лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, шесть зон отдыха в парках, веломаршрут, четыре стелы и 58 небольших общественных территорий. Помимо этого, обновят 735 детских площадок.