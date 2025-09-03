На выставке в Красногорске представили инновационные технологии в педиатрии
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с президентом Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерией и председателем комитета Госдумы по охране здоровья Сергеем Леоновым осмотрел выставку инновационных технологий в педиатрии с интерактивными площадками для отработки практических навыков. Она развёрнута в Доме правительства Московской области в Красногорске, где открылся VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».
«Здесь представлены все новейшие технологии, внедрённые в 2024 году. В выставке участвуют учреждения третьего уровня, где оказывают высокотехнологичная медицинская помощь детям. Каждое из учреждений, и НИКИ детства, и Детский клинический центр имени Рошаля, и Московский областной центр охраны материнства и детства, и Московский областной перинатальный центр и Московский областной хоспис для детей – представляют технологии, которые они используют в ежедневной практике», – отметила директора НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.Что касается новинок НИКИ детства, то, по словам Одинаевой, на выставке он представляет атлас редких болезней.
«Ещё одно направление – реабилитация. Фрязинский завод «Исток» представил клиническое оборудование, которое позволяет ставить детей на ноги в короткие сроки. Это дети с ДЦП, с пост-инсультом, с двигательными нарушениями. И третья, самая важная наша история на выставке – мобильные приложения, которыми пользуются и дети, и родители. Это мощные врачебные программы, благодаря которым пациенты находятся под постоянным контролем медиков», – сказала Одинаева.Съезд педиатров в этом году проходит с 3 по 5 сентября. В нем участвуют порядка 1 тыс. делегатов – руководители медицинских образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, детских национальных медицинских исследовательских центров и профессиональных медицинских сообществ, академики и члены-корреспонденты РАН, практикующие педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие врачи.
В программе съезда педиатров – симпозиумы с участием экспертов из России, США, ОАЭ, Турции, Белоруссии и других государств. Участники обсудят новшества в педиатрии, поделятся опытом, рассмотрят клинические случаи.
Запланированы отдельные форумы по диетологии, расстройству аутистического спектра и детскому аутизму, орфанным заболеваниям, сестринскому делу, комплексной реабилитации.