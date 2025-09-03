На выставке в Красногорске представили инновационные технологии в педиатрии

03 сентября 2025, 15:53

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с президентом Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерией и председателем комитета Госдумы по охране здоровья Сергеем Леоновым осмотрел выставку инновационных технологий в педиатрии с интерактивными площадками для отработки практических навыков. Она развёрнута в Доме правительства Московской области в Красногорске, где открылся VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».







«Здесь представлены все новейшие технологии, внедрённые в 2024 году. В выставке участвуют учреждения третьего уровня, где оказывают высокотехнологичная медицинская помощь детям. Каждое из учреждений, и НИКИ детства, и Детский клинический центр имени Рошаля, и Московский областной центр охраны материнства и детства, и Московский областной перинатальный центр и Московский областной хоспис для детей – представляют технологии, которые они используют в ежедневной практике», – отметила директора НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

«Ещё одно направление – реабилитация. Фрязинский завод «Исток» представил клиническое оборудование, которое позволяет ставить детей на ноги в короткие сроки. Это дети с ДЦП, с пост-инсультом, с двигательными нарушениями. И третья, самая важная наша история на выставке – мобильные приложения, которыми пользуются и дети, и родители. Это мощные врачебные программы, благодаря которым пациенты находятся под постоянным контролем медиков», – сказала Одинаева.