Губернатор Воробьёв на съезде педиатров вручил медикам региональные награды
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил региональные награды медикам на VI съезде детских врачей «Педиатрия как искусство». Он открылся в среду в Красногорске.
Это врачи-педиатры из Дзержинского, Щёлкова, Электростали, Видного, Мытищ, Луховиц, Котельников, Орехово-Зуева, Рузы и Воскресенска. В числе награждённых – заведующая КДЦ в Детском клиническом центре им. Рошаля Елена Тысячная. Под её руководством проводятся консультации по 28 медицинским направлениям. Для детей организованы все варианты госпитализации – круглосуточная, кратковременное пребывание и дневной стационар.
«В профессию я пришла в 18 лет. Сколько себя помню, всегда хотела быть детским доктором. До клиники Рошаля работала детским нефрологом, затем стала заниматься паллиативной помощью. У меня был опыт работы и со взрослыми, но я поняла, что мне ближе дети. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. В нашем центре мы можем быстро и качественно оказать любую помощь деткам. Тесно работаем с поликлиниками и врачами Московской области. У меня многопрофильная деятельность. Это и паллиативная помощь, и дети-инвалиды, и дети с орфанными, нефрологическими заболеваниями», – рассказала Тысячная.
Съезд педиатров в этом году проходит с 3 по 5 сентября. В нем участвуют порядка 1 тыс. делегатов – руководители медицинских образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, детских национальных медицинских исследовательских центров и профессиональных медицинских сообществ, академики и члены-корреспонденты РАН, практикующие педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие врачи.