Губернатор Воробьёв на съезде педиатров вручил медикам региональные награды

03 сентября 2025, 15:47

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил региональные награды медикам на VI съезде детских врачей «Педиатрия как искусство». Он открылся в среду в Красногорске.





Это врачи-педиатры из Дзержинского, Щёлкова, Электростали, Видного, Мытищ, Луховиц, Котельников, Орехово-Зуева, Рузы и Воскресенска. В числе награждённых – заведующая КДЦ в Детском клиническом центре им. Рошаля Елена Тысячная. Под её руководством проводятся консультации по 28 медицинским направлениям. Для детей организованы все варианты госпитализации – круглосуточная, кратковременное пребывание и дневной стационар.

«В профессию я пришла в 18 лет. Сколько себя помню, всегда хотела быть детским доктором. До клиники Рошаля работала детским нефрологом, затем стала заниматься паллиативной помощью. У меня был опыт работы и со взрослыми, но я поняла, что мне ближе дети. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. В нашем центре мы можем быстро и качественно оказать любую помощь деткам. Тесно работаем с поликлиниками и врачами Московской области. У меня многопрофильная деятельность. Это и паллиативная помощь, и дети-инвалиды, и дети с орфанными, нефрологическими заболеваниями», – рассказала Тысячная.