Благоустройство Центрального парка в Люберцах завершат осенью

15 мая 2026, 12:55

В Люберцах продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. Ход работ проверил глава округа Владимир Волков совместно с представителями Общественного совета парков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Благоустройство проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Завершить работы и представить жителям обновлённую локацию планируют осенью текущего года.





«Проект благоустройства мы обсуждали с жителями. По их просьбе в парке сохранят «Автогородок», площадку для дрессировки собак и памп-трек, а аттракционы перенесут из центральной части в прогулочную зону», — отметил Владимир Волков.