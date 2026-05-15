Благоустройство Центрального парка в Люберцах завершат осенью
В Люберцах продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. Ход работ проверил глава округа Владимир Волков совместно с представителями Общественного совета парков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Благоустройство проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Завершить работы и представить жителям обновлённую локацию планируют осенью текущего года.
«Проект благоустройства мы обсуждали с жителями. По их просьбе в парке сохранят «Автогородок», площадку для дрессировки собак и памп-трек, а аттракционы перенесут из центральной части в прогулочную зону», — отметил Владимир Волков.Согласно проекту, в парке также обустроят спортивную зону с тренажёрами и столами для настольного тенниса и зону тихого отдыха, поменяют покрытие пешеходных дорожек, установят новые уличные фонари и установят камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».