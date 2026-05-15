Турнир по жиму лёжа собрал в Наро-Фоминске более 50 спортсменов
Традиционный Кубок главы Наро-Фоминского округа по жиму лёжа, посвящённый Дню Победы, состоялся в муниципалитете. Участие в турнире приняли свыше 50 человек более чем в 20 весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Соревнования проходили на базе спортшколы «Трудовые резервы».
«Силу, характер и спортивное упрямство продемонстрировали юноши и девушки, юниоры и взрослые атлеты», — говорится в сообщении.Победители получили медали и почётные грамоты. Кроме того, на соревнованиях назвали имена победителей патриотической акции «Рекорд Победы». Тем, кто больше всех сделал отжиманий от пола, пауэрлифтер Илья Фёдоров вручил экипировку для силовых видов спорта собственного бренда.