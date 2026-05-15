Турнир по жиму лёжа собрал в Наро-Фоминске более 50 спортсменов

15 мая 2026, 12:07

Традиционный Кубок главы Наро-Фоминского округа по жиму лёжа, посвящённый Дню Победы, состоялся в муниципалитете. Участие в турнире приняли свыше 50 человек более чем в 20 весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Соревнования проходили на базе спортшколы «Трудовые резервы».





«Силу, характер и спортивное упрямство продемонстрировали юноши и девушки, юниоры и взрослые атлеты», — говорится в сообщении.