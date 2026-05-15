В Люберцах построят трёхэтажный детсад для 280 воспитанников
Детский сад на 280 мест появится в составе комплексной застройки в Люберцах в границах улиц Калараш, Комсомольская, Московская и Красноармейская. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Трёхэтажное здание общей площадью около четырёх тысяч квадратных метров построят на месте деревообрабатывающего комбината. Отдавая дань индустриальной эстетике, фасад выполнят из тёмно-коричневого кирпича.
«В детсаду разместят помещения для 12 групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, а также кружковые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт с кабинетом логопеда и пищеблок с горячим и холодным цехами», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, обустроят место для торжественных мероприятий и учебно-опытные зоны, сделают навес для колясок и проведут озеленение.