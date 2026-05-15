В Люберцах построят трёхэтажный детсад для 280 воспитанников

15 мая 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад на 280 мест появится в составе комплексной застройки в Люберцах в границах улиц Калараш, Комсомольская, Московская и Красноармейская. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Трёхэтажное здание общей площадью около четырёх тысяч квадратных метров построят на месте деревообрабатывающего комбината. Отдавая дань индустриальной эстетике, фасад выполнят из тёмно-коричневого кирпича.





«В детсаду разместят помещения для 12 групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, а также кружковые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт с кабинетом логопеда и пищеблок с горячим и холодным цехами», — говорится в сообщении.