Боец Шелковой рассказал о наставничестве в программе «Герои Подмосковья»

11 декабря 2025, 13:07

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», запущенного по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.





Программа помогает участникам спецоперации получить новую профессию, пройти переподготовку и начать работу в органах госвласти, на территории муниципалитетов и в государственных компаниях.



Главная идея проекта — дать ветеранам возможность применить свой боевой опыт, дисциплину и управленческие навыки в гражданской жизни. Участников обучают, они проходят стажировки, работают с наставниками и проходят практику в ведомствах.



Одним из таких примеров стал сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой. Сейчас он проходит стажировку в Министерстве имущественных отношений Московской области. По его словам, ключевую роль в программе играет именно система наставничества.

Фото: Медиасток.РФ

«Я прохожу стажировку в Министерстве имущественных отношений, и моим наставником стал министр Тихон Михайлович Фирсов. Он знал меня еще до программы — мы встречались на собеседовании. С первых дней он представил меня всему коллективу и поручил заместителям помочь во вхождении в работу», — рассказал Шелковой.

структуру,

функции подразделений,

ежедневные задачи.

«В министерстве сложилась настоящая команда. Наставничество там — не формальность, а рабочий инструмент. Каждый, от министра до рядового сотрудника, поддерживает коллег. Сейчас я продолжаю стажировку, участвую в новом проекте министерства под руководством заместителя министра Сергея Владимировича Бозрикова. Мне доверили самостоятельную работу, и я ощущаю полную вовлеченность», — добавил участник программы.

Фото: Медиасток.РФ

«Я честен с людьми и требую того же от них», — сказал участнику Тихон Фирсов.