Активисты из Подмосковья приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме
Всероссийский патриотический форум проходил с 7 по 9 декабря в Москве. Его участниками стали около четырёх тысяч человек, включая представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.
На форуме собрались специалисты по патриотическому воспитанию, участники СВО, юнармейцы, активисты «Движения Первых» и иностранные гости.
«В программу форума вошли мероприятия по трём основным направлениям: «Мировоззрение и ценности» (формирование ценностных ориентиров), «Россия — страна-цивилизация» (изучение исторического и культурного кода страны) и «Честь и доблесть» (истории героев нашего времени)», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках форума состоялось вручение национальной премии «Патриот» за вклад в гражданско-патриотическое воспитание.