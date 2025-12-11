Достижения.рф

Активисты из Подмосковья приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Всероссийский патриотический форум проходил с 7 по 9 декабря в Москве. Его участниками стали около четырёх тысяч человек, включая представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.



На форуме собрались специалисты по патриотическому воспитанию, участники СВО, юнармейцы, активисты «Движения Первых» и иностранные гости.

«В программу форума вошли мероприятия по трём основным направлениям: «Мировоззрение и ценности» (формирование ценностных ориентиров), «Россия — страна-цивилизация» (изучение исторического и культурного кода страны) и «Честь и доблесть» (истории героев нашего времени)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках форума состоялось вручение национальной премии «Патриот» за вклад в гражданско-патриотическое воспитание.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0