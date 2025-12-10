Росгвардеец провёл урок мужества для старшеклассников в Пушкино
В Пушкино сотрудник Росгвардии провёл урок мужества для старшеклассников. Встречу организовали для учеников 9–10 классов школы № 2 в Ивантеевке. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Старший лейтенант полиции Владимир Т., офицер СОБР «Гюрза» рассказал подросткам, что делает отряд специального назначения и какие задачи бойцы выполняют для обеспечения безопасности региона. Он показал документальный фильм о работе спецподразделения — школьники увидели подготовку, выезды на задания и трудовые будни сотрудников.
Во время беседы офицер рассказал свою историю и объяснил, что мотивирует его служить стране. Профессия защитника правопорядка требует ответственности, дисциплины и готовности к самопожертвованию.
А еще ребята узнали о том, как поступить в ведомственные вузы Росгвардии. Им подробно рассказали о преимуществах обучения и о программах, которые готовят будущих специалистов.
В конце встречи школьники поблагодарили росгвардейца и отметили, что такое общение помогает лучше понять профессию и увидеть её изнутри.
