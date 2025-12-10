Росгвардеец провёл урок мужества для старшеклассников в Пушкино

10 декабря 2025, 16:19

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

В Пушкино сотрудник Росгвардии провёл урок мужества для старшеклассников. Встречу организовали для учеников 9–10 классов школы № 2 в Ивантеевке. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.