Товарищеский матч «Легенд хоккея» ко Дню защитника провели в Балашихе

24 февраля 2026, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В подмосковной Балашихе команда «Легенд хоккея» провела традиционный товарищеский матч с военнослужащими дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России. Его приурочили ко Дню защитника Отечества, сообщили в Минспорта Московской области.





На арену Ледового дворца имени Юрия Ляпкина вышли звёзды отечественного хоккея: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Вячеслав Буцаев, Евгений Артюхин, Андрей Коваленко, Алексей Терещенко, Андрей Николишин, Сергей Бабинов, Вячеслав Анисин, Александр Гуськов, Олег Шаргородский, Игорь Мишуков, Станислав Галимов, Сергей Коньков и Роман Ильин.



Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области В матче также сыграл участник специальной военной операции из Балашихи Никита Волков.

«Ребята, мы вами гордимся и уверены в нашей общей победе. Мы всегда с огромным интересом наблюдаем за этими матчами, которые уже стали традиционными. Огромное спасибо нашим Легендам за то, что каждый год приезжают», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

«Для нас огромная честь быть сегодня здесь на льду с командой «Наши». «Наши» – это наша сила, наша честь. Наша вера в победу, и мы точно знаем, что она скоро придёт с такими бойцами. Могу сказать, что самые непростые игры у нас как раз с ребятами, которые здесь. Потому что у них есть характер, есть желание побеждать. Но самое главное – спорт сегодня объединяет всех нас. И спасибо, что полный стадион сегодня. С Днём защитника Отечества! С благодарностью всем нашим отцам и дедам за то, что у нас есть возможность защищать интересы Родины и заниматься тем, что нам нравится – играть в хоккей!», — подчеркнул капитан команды «Легенды хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.