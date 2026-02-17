В Балашихе испекли десять тысяч блинов для семей участников СВО

17 февраля 2026, 10:55

Фото: iStock/Julia Klueva

В Балашихе состоялась акция «Молодой гвардии Единой России», в рамках которой активисты испекли 10 тысяч блинов для семей военнослужащих. Мероприятие приурочили к масленичной неделе и Дню защитника Отечества. К инициативе присоединились глава города, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутаты, студенты, преподаватели и руководители предприятий.





Блины готовили сразу на двух площадках. Одной из них стал колледж «Энергия», где молодогвардейцы провели акцию в рамках проекта «ПолитКухня». Участники испекли угощения, расфасовали их по наборам и подготовили адресные посылки для семей бойцов СВО.





«Масленица — это праздник тепла, заботы и семейных традиций. Сегодня особенно важно поддержать семьи наших защитников, показать, что мы вместе. Благодарю молодогвардейцев Балашихи и Реутова за такую инициативу», — отметил Сергей Юров.

«Максим всегда был ответственным и не мог оставить своих ребят — пошел на штурм вместе с ними. У нас двое детей, старшей — 15 лет, младшей — два года», — рассказала вдова военнослужащего Юлия Севостьянова.

«Для нас важно не просто поддержать акцию, а лично принять в ней участие. Такие инициативы объединяют и напоминают, что мы рядом, что мы помним и поддерживаем», — подчеркнул он.