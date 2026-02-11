Бойцам спецоперации помогают построить карьеру на программе «Герои Подмосковья»

11 февраля 2026, 10:47

В Подмосковье реализуют программу «Герои Подмосковья» — продолжение федерального проекта «Время Героев». Проект помогает участникам специальной военной операции получить новые навыки, освоить управленческие компетенции и построить карьеру в органах власти, госкомпаниях и крупных организациях региона.





Основная задача программы — подготовить сильных и компетентных специалистов из числа ветеранов СВО. Участники проходят обучение, развивают лидерские качества. Их знакомят с реальной работой госструктур. Программа рассчитана на 12 месяцев, включает четыре очно-заочных образовательных модуля и стажировки. Каждого участника сопровождают наставники с большим управленческим опытом.



Обучение проходит бесплатно для тех, кто успешно прошёл конкурсный отбор. Во время программы участники обмениваются опытом, обсуждают идеи и строят планы на будущее. Один из участников — ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов — отметил, что общение внутри проекта помогает двигаться дальше и переосмысливать профессиональный путь.



«То есть пока это еще процесс, а не финальный результат. Итоги я подведу в сентябре, по окончании обучения. Тогда будет понятно, что реально изменилось, что дал проект, куда я пришел и что могу делать дальше», — рассказал военнослужащий.