07 февраля 2026, 11:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках прошла встреча с кураторами Фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







В пятницу, 6 февраля, глава городского округа Котельники Михаил Соболев провёл встречу с участниками и ветеранами специальной военной операции. Мероприятие также посетили координаторы федерального фонда «Защитники Отечества» по Котельникам Виктор Исаев и Елена Муравьева, глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Денис Сивоконь, руководитель «Комитета семей воинов Отечества» в Котельниках Валентина Зюзь и настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери отец Павел.



На встрече обсудили меры поддержки, доступные бойцам и их семьям. В Московской области действуют 41 федеральная и 36 региональных программ, включающих выплаты, реабилитацию, обучение и помощь в трудоустройстве. Важно, чтобы все семьи были информированы о своих возможностях и могли легко оформить необходимые меры поддержки.



С 1 сентября в регионе доступна цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества», позволяющая дистанционно получить 17 мер поддержки по одному заявлению: бесплатный проезд, компенсации за ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок. Заявку можно подать через фонд «Защитники Отечества» или в любом многофункциональном центре Московской области.



Отдельное внимание уделили вопросам трудоустройства и возвращения ветеранов к мирной жизни. Ресоциализация является важным аспектом поддержки, которому будет уделено особое внимание.



Для оперативного получения актуальной информации о мерах поддержки участников СВО в мессенджере МАХ создан бот «СВОяПомощь», предоставляющий быстрые ответы на важные вопросы.