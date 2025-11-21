Бойцы СВО осваивают кулинарию в подмосковном центре им. А.И. Мещерякова
Бойцы спецоперации из Сергиево-Посадского центра им. А.И. Мещерякова осваивают кулинарное искусство. В Семейном центре работает мастерская «Кулинарные горизонты», где защитники учатся готовить блюда, пользоваться современными бытовыми приборами и техникой, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.
Повара и кулинарные клубы приезжают в центр и вместе с военнослужащими создают настоящие кулинарные шедевры. Проходя комплексную реабилитацию, участники СВО также получают новые навыки, развивают профессию, занимаются спортом и совершенствуют свои умения.
В центре доступно более 25 обучающих программ и свыше 12 реабилитационных направлений. Записаться на курс реабилитации можно на регпортале.
