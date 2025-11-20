Ассоциация ветеранов СВО Дубны и местная компания начали учить пилотированию БПЛА
Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Ассоциация ветеранов СВО в Дубне провела совместный урок мужества с резидентом особой экономической зоны – компанией «Икс Ред Групп». Студентов «Политеха «Дубна» в тестовом режиме учили управлять беспилотными авиационными системами, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Сейчас беспилотникам уделяется большое внимание. Мы ставим задачу обучить специалистов для управления БПЛА в рамках нацпроекта. Это очень амбициозная задача – научить миллион человек. Надеемся, что содействуем достижению этой цели», – отметил замдиректора ООО «Икс Ред Групп» Георгий Ефимов.Студенты отрабатывали полёты на симуляторе «Русское небо», который создала компания из Дубны. Симулятор предусматривает имитацию воздушных потоков, физического воздействия на лопасти и винты. Разработку не раз презентовали на профильных выставках различного уровня.
«Ассоциация работает не так давно, но уже зарекомендовала себя как организация, которая делает много не только для бойцов СВО и их семей, но и для города. Ветераны уделяют много внимания организации городских мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием. А работа с нашими предприятиями для обучения современным технологиям – отдельный и очень сложный процесс. Желаю двигаться только вперёд», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Сейчас Ассоциация ветеранов СВО в Дубне планирует начать совместное обучение управлению БПЛА школьников, студентов, а также взрослых, которые хотят отправиться на передовую.