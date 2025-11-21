Химки отправили более 600 тонн гумпомощи для участников СВО
В Химках обсудили меры поддержки участников специальной военной операции на муниципальном партийном форуме. На встрече отметили, как помогают бойцам и их семьям, о работе Ассоциации ветеранов СВО рассказал её участник Владислав Степушин, сообщили в местной Администрации.
В Подмосковье действует более 30 мер поддержки участников СВО: выплаты, льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве и реабилитации. Депутаты продолжают совершенствовать эти программы, опираясь на запросы самих военнослужащих.
«После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. Страна сделала всё для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул Владислав Степушин.Ассоциация активно развивает профессиональные навыки бойцов и поддерживает гуманитарные инициативы. Благодаря совместной работе с фондами и организациями, из Химок отправили более 600 тонн гумгрузов. Здесь также сохраняют память о героях — по патриотическим программам провели свыше 2 000 мероприятий: лекций, памятных встреч, открытых уроков и показов фильмов.
На форуме со своими докладами выступили глава города Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и замдиректора МКБ «Искра» Александр Мазуров. Глава Химок анонсировала запуск кампании «Нам есть кем/чем гордиться», в которой расскажут о трудолюбивых и преданных округу жителях.