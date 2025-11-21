Химки отправили более 600 тонн гумпомощи для участников СВО

21 ноября 2025, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В Химках обсудили меры поддержки участников специальной военной операции на муниципальном партийном форуме. На встрече отметили, как помогают бойцам и их семьям, о работе Ассоциации ветеранов СВО рассказал её участник Владислав Степушин, сообщили в местной Администрации.





В Подмосковье действует более 30 мер поддержки участников СВО: выплаты, льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве и реабилитации. Депутаты продолжают совершенствовать эти программы, опираясь на запросы самих военнослужащих.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки



«После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. Страна сделала всё для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул Владислав Степушин.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

