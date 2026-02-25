Более 1000 обращений подали на регпортале по услуге «Защитники Отечества»

25 февраля 2026, 17:16

оригинал Фото: Медиасток.РФ

С октября прошлого года на региональном портале госуслуг работает комплексная услуга «Защитники Отечества». Сервис объединяет 17 мер поддержки для участников СВО и их семей. Об этом сообщили в Мособлдуме.





Не все вопросы удается решить дистанционно. Часть заявителей выбирают личную консультацию и помощь в оформлении документов, поэтому важную роль играют и многофункциональные центры. С сентября прошлого года сотрудники МФЦ принимают заявления по линии фонда «Защитники Отечества». Теперь жителям не нужно ехать в Красногорск, где расположен офис фонда, достаточно обратиться в ближайший офис МФЦ.



Фото: Медиасток.РФ Кроме того, фонд в основном работает с уволенными военнослужащими, однако у тех, кто продолжает службу, тоже возникают вопросы. Чтобы упростить процесс, регион подписал соглашение с Военно-социальным центром Минобороны России. С 13 декабря в МФЦ начали принимать заявления еще по 17 услугам Минобороны — это выплаты, награды и ежемесячные денежные компенсации. Раньше за этими услугами приходилось ездить в Москву, теперь их можно оформить по месту жительства.



«Московская область на сегодняшний день – единственный регион, который реализовал такую уникальную систему повышения доступности услуг для участников СВО и их семей. Мы не просто расширяем перечень льгот, мы делаем всё, чтобы путь к ним был максимально коротким и удобным, убираем все бюрократические преграды», — отмечает председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.