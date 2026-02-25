Подмосковный Дмитров принял участников программы «Герои Подмосковья»
В Дмитровский округ приехали участники региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». Муниципалитет принял бойцов СВО, которые проходят обучение, подготовку к работе в органах власти и госкомпаниях.
Программа стала продолжением федерального проекта «Время Героев», который инициировал Президент России Владимир Путин. Основная цель — подготовить квалифицированных управленцев из числа участников специальной военной операции.
Дмитров выбрали не случайно. Округ входит в десятку лучших в Подмосковье по качеству муниципального управления, лидирует по туризму среди малых городов России, местные школы входят в топ-100 страны, а бизнес и промышленность здесь активно развивают.
Гостей встретили у стелы «Дмитров — город воинской славы». Первый замглавы округа Евгений Тертышников поблагодарил защитников Родины и вместе с участниками возложил цветы.
«Мы отдаём дань уважения нашим защитникам, чествуем тех, кто стоит на страже Родины, и возлагаем цветы в память о тех, кто погиб, защищая Родину», — рассказывает сотрудник местной Администрации.Затем участники программы поехали в Дмитровскую межпоселенческую библиотеку. Глава округа Михаил Шувалов обратился к ним по видеосвязи.
«Наш округ входит в десятку лучших по муниципальному управлению, у нас успешно развиваются бизнес, открываются новые предприятия, образование – одно из самых сильных в Подмосковье. Я уверен, что Дмитров вам понравится, и вы найдёте много полезного, что сможете применить в своей будущей работе», — отмечает глава муниципалитета.Депутат Мособлдумы Марина Шевченко рассказала о проектах «Народной программы», которые помогают развивать территорию и создавать новые возможности для жителей. Участники побывали в Центре испытаний «НАМИ», где их познакомили с возможностями автополигонов и современными разработками в сфере безопасности и технологий.
В Инженерной школе Дмитрова гостей встретили масленичными гуляниями. Ученики организовали благотворительную ярмарку и собрали 189 000 рублей, которые направят на поддержку наших бойцов.
«Это просто потрясающе! Школа, дети, атмосфера — всё невероятно вдохновляет!», — не скрывали эмоций участники программы.Особый интерес вызвал Кванториум, где школьники занимаются робототехникой, ремонтом дронов и рядом других современных направлений. Гости также осмотрели строительную площадку Рогачёвского моста и транспортной развязки через канал имени Москвы и железную дорогу. Им показали, как идут работы и как изменится транспортная ситуация после завершения проекта.
Завершили визит экскурсией по музейно-выставочному комплексу Дмитровского кремля. Подробнее о программе — на официальном сайте.