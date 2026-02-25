Подмосковный Дмитров принял участников программы «Герои Подмосковья»

25 февраля 2026, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа

В Дмитровский округ приехали участники региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». Муниципалитет принял бойцов СВО, которые проходят обучение, подготовку к работе в органах власти и госкомпаниях.





Программа стала продолжением федерального проекта «Время Героев», который инициировал Президент России Владимир Путин. Основная цель — подготовить квалифицированных управленцев из числа участников специальной военной операции.



Дмитров выбрали не случайно. Округ входит в десятку лучших в Подмосковье по качеству муниципального управления, лидирует по туризму среди малых городов России, местные школы входят в топ-100 страны, а бизнес и промышленность здесь активно развивают.



Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа Гостей встретили у стелы «Дмитров — город воинской славы». Первый замглавы округа Евгений Тертышников поблагодарил защитников Родины и вместе с участниками возложил цветы.

«Мы отдаём дань уважения нашим защитникам, чествуем тех, кто стоит на страже Родины, и возлагаем цветы в память о тех, кто погиб, защищая Родину», — рассказывает сотрудник местной Администрации.

«Наш округ входит в десятку лучших по муниципальному управлению, у нас успешно развиваются бизнес, открываются новые предприятия, образование – одно из самых сильных в Подмосковье. Я уверен, что Дмитров вам понравится, и вы найдёте много полезного, что сможете применить в своей будущей работе», — отмечает глава муниципалитета.

Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа

«Это просто потрясающе! Школа, дети, атмосфера — всё невероятно вдохновляет!», — не скрывали эмоций участники программы.