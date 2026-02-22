«Единая Россия» провела в Подмосковье встречи героев фронта с героями тыла
В преддверии Дня защитника Отечества «Единая Россия» запустила масштабную серию мероприятий под общим названием «Защитники на фронте и в тылу». Секретарь Подольского отделения партии Григорий Артамонов посетил защитников в 1586-м Военном клиническом госпитале Министерства обороны Российской Федерации и провёл урок мужества в школе, названной в честь Героя России Александра Монетова.
В госпитале Артамонов поздравил военнослужащих с приближающимся праздником и поинтересовался их службой, боевыми товарищами и планами на будущее. Он выразил благодарность каждому за мужество, стойкость и преданность долгу. Совместно с исполняющим обязанности командующего первой танковой армии Д. Ефремовым он вручил отличившимся бойцам орден Мужества и медаль «За отвагу».
«За каждой такой наградой стоят непростые испытания, сила характера и настоящая любовь к Родине. Важно, чтобы каждый воин ощущал поддержку. Желаю скорейшего восстановления и благополучия. С праздником!» — отметил Артамонов.Он также выразил глубокую признательность военнослужащим за их стойкость и самоотверженность, подчеркнув, что для защитников предусмотрено 77 мер поддержки, большинство из которых доступны в любом МФЦ округа. Обратиться можно также в фонд «Защитники Отечества» и Ассоциацию ветеранов СВО.
На уроке мужества присутствовали родители Героя России Александра Монетова. Артамонов представил участников спецоперации Ивана с позывным Режиссёр и кавалера трёх орденов Мужества Артёма Горшенина. Герои поделились своим опытом, рассказали о том, на кого равнялись в юности и какие школьные предметы пригодились им в боевых условиях. Они ещё раз отметили важность гуманитарной помощи от волонтёров, поблагодарив за свечи, сети и проявленное неравнодушие. Режиссёр передал в музей образовательного комплекса оружие и вражеский дрон, привезённые из зоны СВО.