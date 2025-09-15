Более 12 тысяч человек приняли участие в «Парковом кроссе» в Подмосковье
В выходные в 64 парках Московской области прошло общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Более 12 тысяч человек приняли участие в забегах, мастер-классах от профессиональных спортсменов, детских эстафетах и других активностях, рассказали в подмосковном Минкульте.
В городском парке Чехова гостей ждали разминка от мастера спорта России по спортивной борьбе Михаила Авдаляна, массовый забег, спортивные эстафеты, спортивные состязания для детей и открытый турнир по шахматам.Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске провел флешмоб-разминку, турнир на меткость для детей, мастер-класс по рубке шашкой и фотовыставку, посвящённую спортсменам округа
В Щелковском «Детском городке» прошел мастер-класс по джампингу, забег, занятия йогой, детские эстафеты, а еще игры на меткость — корнхолл и дартс.