Более 12 тысяч человек приняли участие в «Парковом кроссе» в Подмосковье

15 сентября 2025, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В выходные в 64 парках Московской области прошло общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Более 12 тысяч человек приняли участие в забегах, мастер-классах от профессиональных спортсменов, детских эстафетах и других активностях, рассказали в подмосковном Минкульте.







В городском парке Чехова гостей ждали разминка от мастера спорта России по спортивной борьбе Михаила Авдаляна, массовый забег, спортивные эстафеты, спортивные состязания для детей и открытый турнир по шахматам.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области Городской парк Каширы провёл утреннюю семейную разминку, йогу на свежем воздухе, спортивную эстафету. Гости играли в гигантскую дженгу, настольный теннис и дартс.





Во Фрязинском лесопарке жители соревновались в спортивном ориентировании и участвовали в мастер-классе по боксу.