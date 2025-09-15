Достижения.рф

В Щелково завершают строительство нового детского сада на 240 мест

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Щелково-7 достраивают новый детский сад для 240 малышей. До конца года здание площадью более 3,5 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию, сообщили в подмосковном Минстрое.



Сейчас на объекте ведут работы по благоустройству: устанавливают детские площадки с теневыми навесами, размещают пешеходные дорожки и озеленяют территории. Внутри продолжают отделочные работы, монтаж витражей, электромонтаж, укладку плитки и установку дверей.

В детском саду будут:
  • групповые помещения,
  • физкультурный и музыкальный залы,
  • кабинет для развивающих занятий,
  • медицинский пункт,
  • пищеблок,
  • кабинеты логопеда.
А еще на полощадке есть все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями. Работы проводят по госпрограмме Московской области за счет средств регионального бюджета.
