В Щелково завершают строительство нового детского сада на 240 мест

15 сентября 2025, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Щелково-7 достраивают новый детский сад для 240 малышей. До конца года здание площадью более 3,5 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию, сообщили в подмосковном Минстрое.







Сейчас на объекте ведут работы по благоустройству: устанавливают детские площадки с теневыми навесами, размещают пешеходные дорожки и озеленяют территории. Внутри продолжают отделочные работы, монтаж витражей, электромонтаж, укладку плитки и установку дверей.

