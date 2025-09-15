В Щелково завершают строительство нового детского сада на 240 мест
В микрорайоне Щелково-7 достраивают новый детский сад для 240 малышей. До конца года здание площадью более 3,5 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию, сообщили в подмосковном Минстрое.
Сейчас на объекте ведут работы по благоустройству: устанавливают детские площадки с теневыми навесами, размещают пешеходные дорожки и озеленяют территории. Внутри продолжают отделочные работы, монтаж витражей, электромонтаж, укладку плитки и установку дверей.
В детском саду будут:
- групповые помещения,
- физкультурный и музыкальный залы,
- кабинет для развивающих занятий,
- медицинский пункт,
- пищеблок,
- кабинеты логопеда.